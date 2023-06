Shannen Doherty: por qué no pudo tener hijos y cómo sobrevive con cáncer de mama que hizo metástasis

Shannen Doherty, la actriz recordada por su papel de Brenda Walsh, en la serie Beverly Hills, 90210, vive un momento difícil a sus 52 años.

Y es que en el 2015 le diagnosticaron cáncer de mama, pero la famosa se operó y se sometió a quimioterapias, venciendo el cáncer.

Sin embargo, en el 2020 reveló que el cáncer había vuelto y ahora se encuentra en Etapa 4 y eso no es todo, pues recientemente comunicó otra lamentable noticia.

Y es que su cáncer de mama hizo metástasis en el cerebro, una noticia desgarradora que compartió con un video del momento que le hicieron el estudio, donde se ven sus lágrimas.

“12 de enero de 2023. El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. 12 de enero, se llevó a cabo la primera ronda de radiación. Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbico y estaban pasando muchas cosas en mi vida”, dijo la actriz.

Shannen Doherty, de 52 años, llora al recibir radioterapia en el cerebro después de que una tomografía computarizada revelara que las células de cáncer de mama se habían propagado: "Mi miedo es obvio" pic.twitter.com/rSqzyBR7Xa — 𝕲𝖎𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈𝖍 (@gilbertronich) June 7, 2023

Cómo sobrelleva Shannen Doherty su cáncer de mama

Aunque Shannen Doherty tiene cáncer de mama se muestra muy positiva y activa a través de sus redes, dejando ver que trata de disfrutar la vida con sus amigos y familia.

Además, ante la noticia de la metástasis, tuvo la mejor actitud y dijo que se sentía afortunada de tener los mejores médicos. “Soy afortunado porque tengo excelentes médicos como el Dr. Amin Mirahdi y los increíbles técnicos de Cedar Sinai. Pero ese miedo…. La agitación... el momento de todo... Así es como puede verse el cáncer”, dijo.

Shannen Doherty La actriz sufre cáncer de mama pero trata de disfrutar la vida y ver el lado positivo (@theshando/Instagram)

La actriz prueba que ante las dificultades de la vida debemos tener solo pensamientos positivos, tener la mejor actitud y enfrentarlo con mucho valor.

La dura razón por la que Shannen Doherty no pudo tener hijos

Shannen Doherty no tiene hijos, pero no porque no quiere, sino porque no pudo debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2015.

En una entrevista hace años, la actriz reveló que no pudo quedar embarazada debido a los tratamientos a los que se sometió para combatir el cáncer.

“No es posible que me quede embarazada porque no puedo salir de la menopausia. Eso requeriría estrógeno, y elijo no tomar píldoras hormonales, no puedo arriesgarme a que esos niveles suban”, explicó la famosa.

Además, reveló que consideró la adopción o un donante de óvulos, pero tenía miedo. “¿Voy a durar cinco años? ¿Diez años? Ciertamente no quisiera que mi hijo de 10 años entierre a una madre. Siempre he querido un niño. Pero tal vez se supone que debo ser madre de una manera diferente”.

Sin duda Shannen es una mujer guerrera que da una gran lección y es que siempre debemos luchar y nunca rendirnos.