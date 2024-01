Sebastián Rulli presume a su hijo en su cumpleaños, pero este detalle impacta a todos

Este año, el actor Sebastián Rulli no pudo compartir en el cumpleaños de su único hijo, Santiago, pues él y su novia, la también actriz Angelique Boyer, están de vacaciones en Argentina, país de donde es oriundo el protagonista de novela y al que tenía 10 años sin visitar.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que le dedicara un tierno mensaje al adolescente, junto con una serie de fotografías que impactaron a todos. El actor se destacó al escribir este lunes 15 de enero: “¡Feliz cumpleaños Mi Príncipe @santiagorulligalliano! Hoy celebramos 14 años de tu maravillosa presencia en nuestras vidas, y estoy lleno de felicidad y gratitud por tener el honor de ser tu padre. Desde el momento en que viniste al mundo, has iluminado nuestros días con tu sonrisa, tu bondad y tu espíritu valiente”.

Pero esto no fue todo. Por primera vez comparte una dedicatoria tan expensa al chico: “Ver cómo creces y te conviertes en el hombre increíble que eres, llena mi corazón de orgullo y emoción. Has demostrado ser un hijo dedicado, amoroso y lleno de pasión por la vida, y no puedo esperar para ver todo lo que el futuro tiene reservado para ti. En este día especial, quiero que sepas lo mucho que te admiro y amo”, acotó.

Rulli manifestó también que adora la capacidad que tiene Santiago para enfrentar desafíos con valentía, la bondad hacia los demás y el ingenio. Cualidades que admira porque lo hacen un “ser humano excepcional”. Además, le dejó claro a Santiago, que siempre lo motivará y estará incondicionalmente para él.

El artista de 48 años compartió también 10 fotos de una sesión especial que se hizo con el joven. Sin embargo, un detalle llamó la atención de muchos: el tamaño del adolescente, pues claramente se ve más ato que su papá, quien mide 1,87 metro.

“¡Te creció el chamaco! Hermoso 🤩 el Santi 😍”, “Jajajaaja no para de crecer Está para la NBA ¡Feliz Cumple!”, “Wuao es un gigante. Felicidades a la familia” y “Ya está más grande que tú @sebastianrulli bello como sus padres”, le dejaron escrito en la caja de comentarios.

Recientemente, Sebastián habló sobre cómo trata de proteger a su hijo del bullying, por su altura, aunque de igual forma ha sido burlado. Tanto él como la madre de Santiago, Cecilia Galliano, hacen un gran trabajo en equipo, pese a que tienen años separados, para que esos comentarios no afecten al chico.

“Está más alto que yo. (…) Sí es el más alto (del salón) y le gusta mucho es básquet. Por suerte lo toma (el bullying) como algo muy positivo y lo lleva a cabo. (…) Obviamente se ha sentido incomodo, normal, porque es el más alto entre sus amiguitos, pero tiene una autoestima muy fuerte y siempre estamos trabajando su mamá y yo para que este bien firme”, así lo expresó en un momento en el que padre e hijo iban saliendo de vacaciones ellos dos solos.