Alfonso Herrera es todo un fashion icon en la Semana de la Moda pero un detalle se llevó las miradas

Alfonso Herrera ha sido considerado uno de los hombres más guapos de México, luego de alcanzar la fama por su protagonización en la telenovela Rebelde, la cual le abrió las puertas a distintas propuestas laborales. Sin embargo, él se ha despegado de aquella faceta para abrirse a la industria internacional.

Poncho ha apostado por la liga mayor al conquistar la pantalla grande con algunas películas, pero también se ha posicionado como todo un fashion icon con su gran estilo al momento de vestir. Pese a que hace unos meses se llenó de criticas por no formar parte de la gira de RBD, ahora han sido muchos los elogios.

El histrión ha vuelto a conquistar a sus fans, tras aparecer la Semana de la Moda Masculina en Milán donde deleitó con su elegancia, sobriedad y masculinidad.

El detalle de Alfonso Herrera en la Semana de la Moda que no pasó desapercibido

Alfono Herrera apareció en en la presentación de la nueva colección primavera/verano 2025 de ZEGNA la marca italiana, de la que es imagen desde 2023, y desde que pisó Milan se encargó de derrochar todo su atractivo y buen gusto para la moda.

Es por ello que antes del desfile se le vio un total look azul marino compuesto por una bomber jacket, prendas de punto, joggers y un par de sneakers Triple Stitch del mismo color, prendas pertenecientes a la colección a la colección otoño/invierno 2024 de la marca.

Más tarde, para la presentación de ‘IN THE OASIS OF CASHMERE’ apostó por un look monocrómatico en beige compuesto por una chaqueta de botones, unos pantalones y los mismos tenis Triple Stitch.

Para cerrar con broche de oro en la cena VIP de la casa de moda, Herrera se enfundó un atuendo similar al del evento, pero en esta oportunidad en color negro, por lo que se le ve con una chaqueta sobre una t-shirt del mismo color y pantalones a juego.

Sin duda, el mexicano se robó todas las miradas, pero también causó gran asombro entre algunos seguidores, debido a que ahora luce un bigote que para muchos ha sido motivo de criticas, al considerar que le aporta algunos años de más.

“Ay y ese bigote”, “Es hermoso este hombre pero ese bigote le resta”, “Se ve mucho más viejo con ese bigote”, “Poncho cuanta elegancia”, han comentado algunas fanáticas.