¿Poncho Herrera se retracta? Aseguran que está “arrepentido” de no haber aceptado volver a RBD

Poncho Herrera Aunque el actor ha dicho que no le interesa participar en la gira de RBD, algunos aseguran que se arrepiente (Instagram)

La gira RBD sigue avanzando, llenando estadios y emocionando a los fans que esperaron por 15 años el reencuentro de Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez sobre el escenario.

La agrupación ha sido tendencia desde septiembre, cuando arrancó la gira en los Estados Unidos, para después volar a Colombia y Brasil y finalmente llegar a México con varias fechas en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Anahí ha sido la más conmovida con este regreso a los escenarios y aunque ha dejado claro que esta gira es “su despedida definitiva”, no ha dejado de enviar poderosos mensajes de gratitud con la vida y los fans.

RBD Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

Una gira accidentada

Eso sí, poco antes de pisar suelo mexicano, la salud de los integrantes se vio comprometida, sobretodo de Dulce María y Anahí. Ésta última incluso tuvo que suspender su participación en uno de los conciertos en Brasil. “Queridos amigos, por primera vez en mi vida, tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido”, dijo la cantante el 17 de noviembre.

La cantante explicó que había tenido una infección muy fuerte en los riñones, pero que los doctores ya le habían dado un tratamiento para ello y que estaría lista para las fechas en México. El primer concierto se llevó a cabo el 30 de noviembre en el Foro Sol, donde cantaron ante más de 60 mil asistentes.

Anahí La cantante está lista para darlo todo en la serie de conciertos que ofrecerá RBD en México (Instagram)

“Estoy muy agradecida con todo lo que hemos logrado, no lo imaginábamos. Todo esto se lo debemos a todo ese público que nos esperó pacientemente”, dijo la cantante a El Universal.

Poncho Herrera opinó sobre el éxito del reencuentro de RBD

La gira, cuyo nombre es Soy Rebelde Tour, ha sido un completo éxito en cada parte del mundo donde ha llegado y mientras Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni, Dulce María y Christian Chávez han demostrado el gran cariño que le tienen al proyecto, Poncho Herrera se ha ganado el título de “el gran ausente” y hasta algunos lo señalan por “despreciarlos”.

RBD y Alfonso Herrera La famosa banda volverá a los escenarios sin "Poncho" Herrera (@anahi / @ponchohd/Instagram)

El actor desde hace años ha explicado en varias ocasiones que ya no quiere nada que ver con lo que es Rebelde y no por sus compañeros sino por lo que implicó en su momento el ser un producto tan grande.

“Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido... y estoy agradecido y seguiré agradecido simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque, a final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”, dijo en diciembre 2022.

En septiembre, Poncho se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación sobre lo que pensaba de los conciertos en México.

“Les está yendo increíble y es fantástico. Ya lo había dicho y es un éxito, seguirá siendo un éxito y lo más importante es que están felices haciendo lo que les gusta. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y yo siempre, siempre, les desearé todo el éxito del mundo…”, apuntó.

¿Se arrepiente?

El actor no ha dejado de ser cuestionado respecto a una posible participación especial en alguno de los conciertos, específicamente en el que ofrecerán en el Estadio Azteca, a lo que ha dicho que “estará trabajando”. Eso sí, no lo descartó, . “Estoy trabajado pero si me invitan lo valoraré…”, dijo sin dar más detalles.

Estas declaraciones han hecho que sea señalado de “estar arrepentido” o así lo externó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa matutino Sale el Sol.

“Poncho Herrera se bebe estar dando golpes en la pared (...) el ‘no’ es importante tenerlo en la vida, pero hay ‘no’ que te hunden”, aseveró.

Del mismo modo, Ana María Alvarado apoyó lo dicho por Gustavo Adolfo, añadiendo que fue “un error” no haber aceptado desde el principio.

Por ahora, es poco probable que la gira se expanda con más fechas en México o en otros países donde han sido aclamados sin embargo, los integrantes de RBD no están del todo cerrados a opciones.