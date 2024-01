Andrea Legarreta advierte estafa de Whatsapp de la que fue víctima y en la que todos podemos caer

Andrea Legarreta ha sido tema de conversación en los últimos días luego de que internautas revivieron la rivalidad que ha mantenido con Anette Cuburu desde que fueron compañeras en un matutino de Televisa, hace 16 años. La conductora fue acusada por Cuburu de haberle inventado un romance con Raúl “Negro” Araiza cuando esta estaba casada con Raúl ‘El Negro’ Araiza, cuando estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo en Televisa, lo que la habría llevado a divorciarse. “Ese es el único chisme que me han inventado”, aseguró la conductora en una entrevista con Isabel Lascuráin hace unos años.

Cuburu además señaló que habría sido Legarreta, ayudada de la productora Carmen Armendáriz, quien empezó con dicho rumor para afectar su imagen. Posterior a esto, comenzaron a circular comentarios respecto a las malas actitudes de la conductora con otros compañeros y hasta resurgieron supuestos audios de Sherlyn en los que hablaba mal de ella por tratarla mal.

Ahora, en medio de la polémica, Legarreta enfrenta un nuevo problema tras haber sido víctima de una estafa.

Este fin de semana la conductora lanzó una advertencia a sus seguidores a través de sus historias de Instagram y es que sufrió un intento de hackeo en su cuenta de WhatsApp, mismo modus operandi que ya había afectado anteriormente a la presentadora Linet Puente y del que cualquiera puede ser víctima.

De acuerdo con Legarreta, un supuesto repartidor la contactó, alegando tener un paquete para ella que debía entregarle. La conductora dijo que lo que la llevó a creerle fue que ese día estaba esperando la entrega de uno legítimo por lo que le dio la información requerida.

“Un tipo disque de paquetería me dijo que me querían entregar un paquete. Me pidió que checara mi mail para ver si tenía un código que me enviaron. Le dije que no me había llegado nada, me preguntó si mi número recibía WhatsApp y le dije que sí”.