“¿Otra ‘víctima’ de Andrea Legarreta?”: Filtran audios de Sherlyn arremetiendo contra la conductora

Andrea Legarreta sigue siendo tema de conversación tras revivir la rivalidad que ha mantenido con Anette Cuburu desde que fueron compañeras en un matutino de Televisa, hace 16 años. Ahora, ha vuelto a circular una entrevista en la que habla de lo que desató dicha rivalidad.

En aquel entonces, se decía que Anette tenía una relación con Raúl ‘El Negro’ Araiza, cuando estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo en Televisa. “Ese es el único chisme que me han inventado”, aseguró la conductora en una entrevista con Isabel Lascuráin hace unos años. Ambos negaron en más de una ocasión dicho romance que habría sido la razón del divorcio de Benítez.

Cuburu señaló que habría sido Legarreta, ayudada de la productora Carmen Armendáriz, quien empezó con dicho rumor para afectar su imagen.

Andrea Legarreta / Anette Cuburu Instagram: @andrealegarreta / TikTok (Instagram: @andrealegarreta / TikTok)

La entrevista de Cuburu con Lascuráin abrió una “Caja de Pandora”, involucrando a otras personas que aseguran que Legarreta es muy desagradable en el ambiente laboral ya que señalan es prepotente y grosera. Incluso han surgido más nombres de famosos como Sherlyn, quien aseguran también ha sido víctima de las jugadas de la conductora.

Filtran audios de Sherlyhn arremetiendo contra Andrea Legarreta

A todo lo anterior se ha sumado un audio de 2021 en el que se escucha a Sherlyn, despotricar en contra de Andrea Legarreta. La grabación habrá sido retomada en aquel entonces por Jorge Clarividente en el programa “Chisme No Like” y ahora ha recirculado en redes sociales.

“Lo que te quería enseñar es lo per** que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosa! Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pinch* vieja loca, que no ande de mamon* al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer”, se escucha decir a Sherlyn. La grabación cierra diciendo entre risas que Legarreta debería comportarse antes de que le quite el trabajo.

Los internautas afirmaron que no solamente es Sherlyn hablando, pues también se puede escuchar la voz de Andrea Escalona, quien actualmente participa en el matutino al lado de la conductora.

Si bien en redes sociales los internautas siguen discutiendo sobre lo que pasa entre las famosas, la misma Sherlyn puso un alto a las habladurías diciendo que todo estaba bien con Andrea Legarreta y pidió a los medios y fans que por favor dejaran de recircular los audios.