Actores de Suits exponen como es realmente Meghan Markle y no queda bien parada

La pasada gala de los Globos de Oro 2024 realizada el pasado domingo 7 de enero fue el escenario para que actores de la reconocida serie Suits tuvieran un anhelado reencuentro tras varios años de haber finalizado la producción que ha sido todo un éxito en Netflix, aunque con la gran ausencia de Meghan Markle.

Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty y Gabriel Macht, excompañeros de Meghan Markle en la serie, se presentaron en el evento y hablaron sobre la tan polémica esposa del príncipe Harry.

Meghan se alejó de la actuación luego de casarse con el hijo menor del rey Carlos III y Lady Di, sin embvargo, ambos decidieron renunciar tiempo después a sus títulos reales por la presunta discriminación que sufrió ella a manos de algunos de los miembros reales.

Esto dijeron actores de Suits sobre Meghan Markle

Tras ver a los actores de Suits en la gana de la premiación, muchos esperaban ver a Meghan Markle entre ellos, sin embargo, no llegó y su ausencia fue bastante notable.

Es por ello que los actores fueron cuestionados sobre la razón por la que su excompañera no acudió a la gala al no haber sido invitada por ellos.

Es por ello que Gina Torres aclaró la situación asegurando que no lo hicieron porque no querían, sino porque no tienen contacto con ella de ninguna manera.

“No tenemos su número. Simplemente no lo tenemos, así que... Ella verá. Seguro que está feliz de vernos aquí”, afirmó.

Muchos se mostraron sorprendidos debido a que ella fue una de las invitadas a la boda real de Meghan con el príncipe Harry.

A diferencia de Markle, los actores han mantenido un contacto estrecho entre ellos a través de WhatsApp.

“¡Nuestro grupo de WhatsApp es una locura en este momento!”, indicó la actriz.

Meghan se ha convertido en una de las mujeres más criticadas en los últimos años, pues la acusan de ser la culpable de que Harry abandonara a su familia, y también la califican de “problemática” debido a la mala relación que ha tenido con los reales y con algunos famosos. Ahora hay quienes consideran que tampoco se la lleva con el elenco de la serie que la llevó a la fama.

Pese a ello, Meghan siempre ha elogiado su paso por la producción y el trabajo junto a los actores.

“Ha sido genial trabajar en ella, con un reparto y un equipo tan estupendos. Lo pasamos muy bien. Estuve en ella durante siete temporadas. Las buenas series son eternas”, llegó a confesar la exactriz.