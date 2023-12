Revelan otro humillante momento en el que William y Kate ignoraron a Meghan Markle frente a todos

La relación entre Meghan Markle, Harry, Kate Middleton y el príncipe William al parecer no tiene vuelta atrás y ha quedado totalmente fisurada ante la exposición de los exduques de Sussex a los problemas familiares que dejó muy mal parado a los futuros Reyes de Inglaterra.

Peleas, destratos, luchas internas y racismo es de lo que acusan Harry y Meghan a su familia, situación que los llevó a renunciar a sus títulos reales para instalarse finalmente en Estados Unidos y no volver a pisar el Palacio de Buckingham.

Sin embargo, el haber relatado los presuntos episodios que vivieron, ha llevado a que la imagen de Harry y su esposa también haya quedado opacada, al punto de ser rechazados, incluso por algunos famosos en Hollywood.

El momento en que William y Kate ignoraron a Meghan Markle

Son muchos los videos recopilados en redes sociales de los momentos en el que los hermanos y sus esposas compartieron como miembros reales, uno de ellos ha dejado expuesta la mala relación de William y Kate con la ex actriz.

Y es que en los últimos meses volvieron a resurgir en el último Servicio Anual de Commonwealth (el pasado 9 de marzo de 2020), el cual se convirtió en el último evento oficial de los duques de Sussex como miembros Senior de la Realeza, donde William y Kate no dudaron en ignorar a Markle por completo frente a todos.

Sin importar el qué dirán, los príncipes de Gales no pudieron ocultar la mala relación y prefirieron no saludar a Meghan y a Harry, pese a que si lo hicieron con las personas que estaban al lado de ellos, pero esto no fue todo, también se sentaron en un lugar alejado a ellos, al parecer evitar cualquier tipo de contacto.

A diferencia de ellos, el príncipe Carlos (era su título para aquel entonces) si saludó a su hijo menor y a su nuera, por lo que ellos no dudaron en levantarse de su lugar en cuanto pasó cerca de ellos la reina Isabel II (quien tampoco hizo contacto visual con ellos).

El evento real se dio en Westminister Abbey, con la presencia de alrededor de 2000 invitados entre los que se incluían a varios diplomáticos, miembros del público e integrantes de la realeza británica.

Para el momento, Meghan lució un elegante vestido verde de Emilia Wickstead, un elegante sombrero de red (del mismo color que su vestido) de William Chambers, unos stilettos nude de la firma Aquazzura, una bolsa satinada de Gabriela Hearst y aretes de Birks; mientras que Harry llegó con un traje y corbata de color azul, zapatos negros y una camisa blanca.