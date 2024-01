¿Se casa el viudo de Edith González? Lorenzo Lazo y Luz Blanchet dan detalles de su relación

Por casi una década, Lorenzo Lazo entregó su vida al su gran amor, la actriz Edith González. Se juraron estar hasta que la muerte los separara y así fue. Hace cuatro años, al artista partió de este plano tras luchar por tres años contra un cáncer de ovario. Él quedó devastado, no era la primera vez que afrontaba esta situación, pues su primera esposa también padeció la enfermedad y falleció.

Edith lo calificó como un “hombre en toda la extensión de la palabra. (...) Lorenzo es inteligente. Y no sólo poseedor de una gran inteligencia intelectual, también emocional”, expresó la actriz en una entrevista la revista ¡Hola! en el 2017. Entonces, él a pesar de los amargos momentos, no dejó de creer en el amor y decidió nuevamente abrirle las puertas a Cupido, que lo flechó para darle alegrías.

En julio del año pasado, el economista de 70 años, anunció que su corazón estaba otra vez ocupado. Es Luz Blanchet, la presentadora de televisión de 56 años, quien le devolvió las esperanzas. “Ha sido un cruce de caminos afortunado”, afirmaron para ¡Hola! México, para la que posaron. Siempre fueron muy discretos, al punto que nadie sospechó de su relación.

La chispa del amor nació en diciembre del 2022 durante un evento, donde intercambiaron números telefónicos, pues él le recomendó a Luz un médico para hija Aitana, que sufre una condición neurológica. Los meses pasaron sin tener mayor comunicación, pero él la invitó para que lo acompañara a una celebración en abril de 2023.

Ella también se permitió ser feliz como mujer, pues separarse del padre de sus trillizas no volvió a salir con otras personas. Se dedicó por completo a sus niñas y su trabajo. La presentadora de tv fue sincera con él: “Le comenté que no sabía lo que él esperaba de una relación, en algunas cosas me gusta ir muy rápido porque soy muy acelerada, pero en otras soy demasiado pausada. Si no hubiera tenido la sensación de que es un hombre hecho y derecho, no me hubiera sentido con la libertad de tocar esos temas”, señaló a la revista Quién.

Ahora ellos están viviendo las mieles del amor. Ya son nueve meses de un hermoso romance que están disfrutando. Lorenzo afirma que la diferencia de edad no ha influido en nada, pero sí tenía claro lo que buscaba: “Una persona valiosa, con personalidad, inteligencia, dedicación y prestigio interno ante su familia”.

Ambos concordaron en que no necesitan casarse para sellar su amor, hay acciones más importantes. Luz le acotó a “Quién”: “Yo creo que cuando estás feliz en una relación, no necesitas hacer grandes promesas, no necesito que estemos firmando un papel a largo plazo. Lo que ofrezco es lo más auténtico que tengo, estoy feliz y no hay nada más honesto”.