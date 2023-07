Viudo de Edith González publica primera foto con Luz Blanchet: así reaccionó la conductora

A dos semanas desde que Lorenzo Lazo y Luz Blanchet hicieran público su noviazgo, el viudo de Edith González publicó su primera fotografía juntos en redes y demostró que su idilio va viento en popa.

A través de su perfil en Instagram, Lazo compartió este martes 25 de julio una instantánea en donde ambos aparecen posando cercanos y muy sonrientes frente a una enorme escultura al aire libre.

“Qué valiosas sorpresas tiene la vida, que un saludo entre dos desconocidos el pasado diciembre; meses después iniciamos un apasionante cruce de caminos, Luz Blanchet”, escribió junto a la foto.

Ante la publicación, la colaboradora del programa Hoy no tardó en reaccionar concordando son las palabras que expresó al pie del primer bonito retrato personal de los dos que su pareja subió.

“¡Valioso al mil!” , expresó Blanchet junto a un emoji de corazón rojo al pie de la publicación que resume brevemente cómo empezaron su historia de amor hace tan solo algunos meses atrás.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet se están dando una nueva oportunidad en el amor | (Instagram: @lazomargain / @luzblanchet)

Como era de esperarse, la imagen también recibió rápidamente una ola de comentarios de fanáticos y celebridades celebrando el flamante romance entre la comunicadora y el economista.

“¡Me encantan juntos! Par de guapos y lindos. Me da mucho gusto verte feliz de nuevo”, comentó Verónica del Castillo. “¡Bella pareja! ¡Me encantan!”, opinó la presentadora Claudia Lizaldi.

Mientras, Rafa Picard destacó: “¡Muchas felicidades, mi querido Lorenzo! Todas las bendiciones para ustedes en esta nueva etapa. Espero pronto tener el gusto de conocerla personalmente”.

¿Cómo se conocieron Lorenzo Lazo y Luz Blanchet?

Por otro lado, aunque Lorenzo Lazo no profundizó en el post sobre su romance a cuatro años de la muerte de Edith González, Luz Blanchet sí contó cómo fue que cruzaron sus caminos a fines de 2022.

En entrevista a Ventaneando, la personalidad de televisión de 55 años reveló que conoció al analista internacional de 69 años durante un evento de la Asociación A Favor de lo Mejor que condujo.

Durante aquel entonces, Lazo llevaba pocos meses siendo soltero tras su ruptura con la publirrelacionista Lourdes Peláez y su conversación con la madre de trillizos fue meramente amistosa.

“En ese momento fue una plática súper de cuates, porque entre todo lo que empezamos a comentar, que fueron como 10 minutos, salió el tema de mis hijos”, recordó a Pati Chapoy.

Luz Blanchet es una figura reconocida en la televisión mexicana | (Instagram)

“(El) rollo de Aitana, que saben que tiene su condición especial, y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual y le puede servir’, cambiamos teléfonos y ‘bye”, recordó en la charla publicada el 17 de julio.

Sin embargo, Lorenzo aparentemente no se la pudo sacar de la cabeza porque, meses después de aquel intercambio, la llamó para invitarla a salir sin rodeos y con total determinación.

“Pasan meses y, por ahí de abril, me escribe y me dice: ‘Hola, Luz, ¿cómo estás? Soy Lorenzo Lazo’. Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono y dice: ‘¿Puedes hablar?”, narró.

“Y yo: ‘¡Qué raro! ¿Quién sabe para qué será?’. Me dice: ‘Fíjate que…’. Pensé que era algo de Aitana lo que me iba a decir. Me dijo: ‘Te quería preguntar una cosa’, y supuse que era de chamba”, dijo.

Lorenzo Lazo estuvo saliendo con un mujer llamada Rocío antes de Luz Blanchet | (Instagram)

“Es que fíjate que tengo unos amigos…'. Y yo: ‘Es un evento de amigos, quiere que le eche la mano’. Me dice: ‘Que cumplen años de casado y quería ver si quieres venir conmigo”, continuó contando.

La host de Luz en casa quedó impactada por “la seguridad con la que se maneja en todo” su ahora novio. “Ni comida, ni cena, ni nada, directo a un evento personal”, reveló.

En la plática con Chapoy, la famosa no aclaró cuándo comenzaron su noviazgo formal, pero sí dejó claro que se siente “muy contenta” con lo que tienen. “Que dure lo que tenga que durar”, finalizó.