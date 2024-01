¿Qué le hizo? Sebastián Rulli hace llorar a Angelique Boyer y ella publica todo en Instagram

La pareja de actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer es una de las más estable del mundo artístico latino. Este 2024 celebrarán 10 años juntos y los dos han sido muy enfáticos en querer ser los eternos novios. No hay planes de boda, ni mucho menos de hijos. Encontraron la fórmula de la felicidad y no dudan en compartir sus grandes momentos con sus seguidores.

Es por esto que decidieron empezar este nuevo año, en un lugar muy especial para Sebastián: su natal Argentina, a la que tenía una década sin visitar. Pero esta vez no fue solo, regresó con Angelique. Un viaje mágico que los ha llenado de muchas emociones, que ambos han dejado ver en sus historias y publicaciones de Instagram con fotos y videos.

Boyer admitió que Sebastián la hizo llorar, pero de felicidad, al mostrarle la inmensidad de su terruño y una parte de él de ella desconocía. Compartió con su familia, recorrieron Buenos Aires, la capital argentina; también se aventuraron en Calafate, donde está el enorme glaciar Perito Moreno, e hicieron senderismo en Chaltén, en la Patagonia, para observar los glaciares y lagunas espectaculares.

“Viajamos a Argentina. ¡Qué impacto descubrir este país! Amé la ciudad de Buenos Aires, sus calles, la arquitectura del pasado con lo actual, las calles y los parques, rodeada de agua y mil actividades que se gozan al aire libre, conocer la familia RULLI y pasar año nuevo con ellos ha sido un regalo que me deja mil recuerdos hermosos”, escribió la protagonista a “Teresa”.

Pero lo que más la conmocionó fue ser testigo del encuentro de Rulli con su pasado, abrazar su hogar: “Ver a Sebas recordar y caminar por las calles en las que vivió con su familia, mirar ese brillo en sus ojos me enamora… tanto cómo ama el dulce de leche 🤪 y lo veo comer diario helado 🤤❤️👏Esto solo es el principio de un viaje que me ha llevado a las lágrimas de felicidad. Gracias por mostrarme tu Argentina @sebastianrulli es el primero de muchos viajes a este bellísimo”, así afloró toda la admiración de Boyer.

Pero él no se quedó atrás y no dudó en dejarle un mensaje que derritió los corazones: “Te dije: contigo hasta el fin del mundo… ¡y lo cumplí! Te amooo ❤️”. El argentino de 48 años también compartió sus postales en su Instagram, así como algunas anécdotas, pues aseguró: “Angy está ‘argentizada’ hablando de mate”, pues ella no dudo en llevar la bebida típica del país en su día de excursión.

Angelique confesó el año pasado que parte del éxito de su relación radica en la confianza inquebrantable que han construido casi 10 años: “La seguridad que él me da a mi, sin duda, sí yo creo que eso tienen que poner mucha atención las parejas, siempre provocarnos seguridad”.