Diego Boneta comparte románticas fotos de su relación con Renata Notni: les piden que se casen

Diego Boneta no podría estar más contento con la etapa de su vida que atraviesa. Y es que, que además del éxito profesional, su vida amorosa va de maravillas por su relación con Renata Notni.

Aunque la pareja es bastante discreta, el actor no pierde la oportunidad de dejar ver lo enamorado que está, lo entregado que es con su noviazgo y lo mucho que disfruta de la compañía de su novia.

Sus fans pudieron ser testigos de esto durante el cumpleaños de Notni el pasado 2 de enero porque el intérprete aprovechó para dejar claro lo feliz que se siente con la cumpleañera en redes sociales.

El mensaje que Diego Boneta dedicó a Renata Notni por su cumpleaños

A través de su perfil de Instagram, el protagonista de Luis Miguel: la serie compartió una serie de fotos de algunos de los momentos más entrañables que ha vivido al lado de su pareja últimamente.

Boneta acompañó las imágenes con unas románticas palabras para la actriz de La venganza de las Juanas en las que además de felicitarla por su llegada a los 29, hizo saber lo embelesado que está con ella.

“¡Feliz cumpleaños, amor mío! Somos el mejor equipo... Te amo”, escribió la estrella de 33 años al pie del post dedicado a la famosa con la que ya tiene casi cuatro años de estable relación amorosa.

Diego Boneta celebró el cumpleaños de Renata Notni con esta tierna publicación | (Instagram: @diego)

Como era de esperarse, Renata no tardó en reaccionar al tierno detalle. De lo más emocionada, comentó la publicación expresándole su amor a su novio. “Best team ever, te amo”, expresó.

Los amigos y colegas de la pareja, tales como Sebastián Rulli o Samadhi Zendejas, también reaccionaron con felicitaciones a la histrionisa por su vigésima novena vuelta al sol y su idilio.

Fans piden a Diego Boneta y Renata Notni que se casen este 2024

No obstante, entre una avalancha de mensajes de felicitación para Renata Notni, los comentarios que más se repitieron eran aquellos de fanáticos que pedían a los actores ya casarse este año.

“ Ya cásense, sus hijos saldrán hermosos ”, comentó una usuaria. “ Ya se pueden casar ”, coincidió otro. Mientras, un tercero se dirigió al galán de At Midnight: “ Dieguito, queremos anillo ”.

Hay que destacar que, aunque a los seguidores de esta dupla les hace mucha ilusión una boda, los artistas llevan su romance con tranquilidad y no se sienten presionados por unirse en matrimonio.

A comienzos del año pasado, el cantante fue cuestionado por reporteros sobre los planes que tiene con su alma gemela y si pronto podrían contraer nupcias. Ante esto, explicó que no tienen prisa.

“Todo a su tiempo, Renata y yo no tenemos ninguna prisa, vamos viviendo cada etapa conforme las vamos pasando”, dijo. “Ambos estamos muy enfocados en nuestro trabajo y nuestras carreras”.

Diego Boneta dejó claro además que en su romance no había coacción de nadie para que intercambiaran votos. “No hay presión, y creo que eso es lo padre de nuestra relación, que hay cero presión”, indicó.

Sin embargo, el famoso aseveró que le “encantaría poder tener una familia como la que yo tengo”.