¿El nuevo McDreamy? Diego Boneta se pone filtro de TikTok y ahora piden otro Grey’s Anatomy

Un nuevo filtro viral ha revolucionado TikTok y es que a través de la Inteligencia Artificial, muestra una versión de tu cara ahora y cómo se vería en unos años con arrugas, flacidez, manchas y todos esos signos que inevitablemente llegan con la edad.

Este ha sido descrito como hiperrealista y los mismos cirujanos plásticos y dermatólogos han elogiado la precisión que la aplicación muestra.

Viral El filtro de envejecimiento de TikTok está asustando a toda una generación (Tiktok)

Por mucho que luchemos contra el paso del tiempo, incluso a través de rutinas de skin care e intervenciones estéticas, las arrugas tienden a aparecer de una forma u otra. El envejecimiento es un proceso lento para algunos y acelerado para otros pero a todos nos llega el momento.

Si bien algunos han expresado el miedo que les da envejecer, otros han aprovechado para hacer reflexiones respecto al paso del tiempo. Eso sí, no han faltado quienes han utilizado el filtro para jugar y divertirse con su aspecto envejecido.

Renata Notni y Diego Boneta presumen su versión envejecida

Diego Boneta El actor y Renata Notni jugaron con el filtro de envejecimiento

La actriz Renata Notni compartió en su perfil de TikTok un video utilizando el filtro de envejecimiento.

“Amor tú sabes lo mucho que yo me cuido la piel. Cómo me prongo protector solar todo el día. Ven, ¿te parece justo con todo lo que me cuido me vea así?”, le dice a Diego Boneta.

Diego Boneta

Cuando este se acerca, la aplicación detecta su rostro, convirtiéndolo en viejito y para sorpresa de muchos, lejos de verse descuidado, señalaron que parecía el doctor Derek Shepherd de Grey’s Anatomy.

“Diego se parece al dr Shepard de Grey’s anatomy”, señaló un usuario, a lo que otros le responden “lo mismo pensé yo”.

Más de un inernauta encontró un gran parecido entre el actor que dio vida a Luis Miguel en la serie de Netflix y hasta le pidieron protagonizar un reboot de la serie dramática que se convirtió en un clásico.

Grey's Anatomy

Grey’s Anatomy podría tratarse de salvar vidas, encontrar el amor y de alguna manera sobrevivir a la locura como cirujano, pero uno de los personajes robó los reflectores: el doctor Derek Shepherd (también conocido como McDreamy). Siempre apuesto, con una gran sonrisa y pasión por su profesión, el doctor Shepherd, a quien Patrick Dempsey dio vida, se convirtió en el favorito de la audiencia.

Fue un renombrado neurocirujano, ex jefe de neurocirugía y director de la junta del Gray Sloan Memorial Hospital. Fue pareja de Meredith Grey, aunque no tuvo un final feliz.

No es extraño que muchos hayan pensando que Diego Boneta podría interpretarlo en una nueva versión en unos años. Después de todo, el actor también se ha caracterizado por ser encantador, apasionado e increíblemente guapo.