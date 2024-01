Cazzu sorprende cantando en vivo y prueba por qué es mucho más que “la pareja de Nodal”

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su relación, se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo. En abril de 2022, la rapera argentina reveló que estaba embarazada y que el intérprete de regional mexicano sería el padre de su primer bebé.

Fue durante una presentación en la Movistar Arena de Buenos Aires que aprovechó para lucir su pancita de embarazo al estilo de Rihanna en el Super Bowl aquel año.

“¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando; me hago ‘pis’ más seguido, pero bueno”, pronunció Cazzu aquel día.

Nodal / Cazzu Los cantante disfrutan de su hija 'Inti'. (Instagram (@cazzuglobal))

A la par, Christian Nodal hizo mención del embarazo durante su concierto en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes: “Ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá”.

Tras el anuncio, la cantante optó por darse un descanso de los escenarios, mientras el mexicano seguía con su gira por México y ganando gran reconocimiento a nivel internacional. Esto llevó a que muchos terminaran señalando a Cazzu como “la pareja de Nodal”, olvidando la extensa carrera que ha forjado durante años.

Cazzu hace un recordatorio de que es más que “la pareja de Nodal”

Si bien fue por decisión propia hacer una pausa de su carrera para dedicarse a su embarazo y ahora a su bebé, Cazzu siempre ha desbordado talento y lo dejó claro tras publicar un video inédito en su canal de Youtube.

Es este, la argentina aparece cantando en vivo el tema ‘Los hombres no lloran’, acompañada de una gran orquesta en la Movistar Arena.

“Háblame. Te prometo que nadie lo va a saber. Confía en que yo te puedo comprender. Quiero recordarte. Que también soy tu amiga. Háblame. Quiero decirte que todo va a estar bien. Si quieres puedo ayudarte a resolver. Y siempre hay algo que aprender. Bebé, en esta vida”, reza la canción.

Cazzu La rapera argentina hizo alarde de su potente voz (Instagram)

Los fans de inmediato reaccionaron, asegurando que el segmento ha sido una prueba definitiva del talento que desborda la rapera y que merece ser reconocida más allá de por ser pareja de otro artista. “Épico momento orquesta, hermoso”; “Como tu no hay ninguna Cazzu, tu voz y tu talento como siempre sorprendiendonos”; “Cazzu merece ser reconocida por su talento, no sólo por ser pareja de Nodal”; “HERMOSA!!! SU VOZ HACE ECO EN MI ALMA, TIERNA DEDICA A SU FAMILIA LA CANCIÓN, POR ALGO ES “LA JEFA” LA ADORO”; “Es la artista más completa y con letras que exagera todo tipo de sentimientos”; “No puede ser esta mujer, tanto talento en una misma persona. Esa versatilidad no tiene nombre, por algo es la jefa, la patrona, no hay otra como Julieta, respétenla porque ella corrió para que las otras puedan caminar”, se lee en redes sociales.

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzucheli, sabía que quería dedicarse a la música desde los 15 años y hoy, a sus 30 años, es llamada la ‘Jefa del trap’ por destacar en dicho género, que siempre ha estado dominado por hombres.