“El niño y la garza”: la historia real que podría llevar a la cinta a ganar un Globo de Oro

Antes de terminar el 2023, se dio a conocer la lista de nominados a la 81ª edición de los Globos de Oro, evento que se llevará a cabo este domingo 7 de enero. Mientras que Barbie lideró con nueve nominaciones en total, seguida por Oppenheimer con ocho, Killers of the Flower Moon y Poor Things obtuvieron siete nominaciones. En televisión, la última temporada de Succession obtuvo la mayor cantidad de nominaciones con nueve en total, seguida de The Bear y Only Murders in the Building, ambas con cinco nominaciones.

Una de las categorías más ansiadas es la de Mejor Película Animada, en la que aparecen producciones como Elemental, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie, Suzume, Wish y The Boy and The Heron.

Si bien no es ninguna sorpresa que Disney-Pixar estén presentes o que Spider-Man vuelva a aparecer tras el triunfo de su antecesora, el ver dos producciones de animación japonesa fue una grata sorpresa para muchos.

Por un lado, Suzume, del director Makoto Shinkai, ha sido una de las piezas más aclamadas por su estética perfecta que complementa en cierto modo, el universo de Your Name y Weathering With You. Por otro lado, The Boy and the Heron (al español, ‘El niño y la garza’) ha pasado a ser quizá la favorita para recibir el preciado galardón y hasta el Oscar.

‘El niño y la garza’, el regreso y la despedida triunfal de Makoto Shinkai

“Mahito, un joven de 12 años, lucha por instalarse en un nuevo pueblo tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante le informa a Mahito que su madre aún está viva, él ingresa a una torre abandonada en busca de ella, lo que lo lleva a otro mundo”, reza la sinopsis de lo que se dice es la última cinta del director Hayao Miyazaki.

Miyazaki, quien estuvo a cargo de grandes joyas de la animación de los Studios Ghibli como de El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y El increíble castillo vagabundo, ha regresado con una historia que ha tocado las fibras más profundas de quienes la han visto.

Al estilo de El viaje de Chihiro, El niño y la garza cuenta la historia de un chico que se adentra en un mundo mágico y sufre una transformación interna interpretada a través de la lógica de los sueños. Aunque es una historia que parece simple, es bastante desafiante que abraza la ambigüedad y las contradicciones.

¿Se trata de una historia real?

En sí, El niño y la garza no es una historia basada en hechos reales pero sí está inspirada en el libro “prohibido” ‘¿Cómo se vive?’ del ex prisionero político Genzaburo Yoshino, elaborado para enseñar a los niños sobre la amistad. Al mismo tiempo,Miyazaki mezcló sus propias vivencias en forma de fábula moralista que le llevó seis años de elaboración. Es importante entender que no se trata de una adaptación pero al ser el libro favorito del director, hizo su propia interpretación de varias de las lecciones que plasmó el autor.

Se trata de un viaje de autodescubrimiento del protagonista a través de la fantasía que termina adentrándonos en el proceso de sanación del director tras haber sufrido los estragos de haber vivido los primeros años de su infancia en plena Segunda Guerra Mundial, así como el enfrentar la enfermedad y muerte de su madre. Asimismo, el director de 82 años hace varias referencias a varias de sus películas animadas.