De inicio a fin, el 2023 no fue el mejor año de Yailin: los escándalos más sonados

El 2023 empezó y terminó de la misma forma para la influencer y cantante dominicana Yailín, la más viral: violento. Este año estuvo marcado por grandes acontecimientos en su vida que acapararon la atención, desde peleas con diversas personalidades, un divorcio y así como el nacimiento de su única hija, que fue el momento más supremo. Sin dudas, que sus acciones preocuparon a sus fanáticos.

El año solo tenía 19 días, cuando la artista urbana protagonizó una violenta pelea en un salón de belleza, cuando presuntamente atacó a la periodista Mey Feliz en República Dominicana. Un embarazo avanzado no le impidió, al parecer, propinarle con su celular un golpe fuerte en la cabeza a la comunicadora social. No actuó sola, pues en el altercado también estuvieron involucradas su hermana Kimberly Michell Guillermo y otras dos mujeres.

El ataque fue denunciado ante la Fiscalía dominicana. También se difundió que Yailín sufrió agresión, de acuerdo con un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los días sepultaron lo que ocurrió, pero no frenaron los escándalos, porque luego sería el propio Anuel AA, quien le diera una estocada a la vida amorosa que sostenía con la cantante de 21 años.

Solo una semana después de ella presumió todos los regalos lujosos que le dio el boricua en el Día de los enamorados, él sorprendió a sus fans al confesar en un video en Instagram que la relación de ellos había terminado: “Yo y Yailín ya no estamos juntos por cosas de la vida”, pero aseveró que el hecho de “que no estemos juntos no quiere decir que no podamos tener una familia”.

Se presumió que infidelidades y episodios de violencia fueron los detonantes del fin del matrimonio que solo duró nueve meses. Pero Anuel, aparentemente cumplió con su palabra y el 13 de marzo nació Cattleya, su segunda hija. Él acompañó a Georgina Lulú Guillermo en el proceso de cesárea y así lo dejaron ver en sus cuentas en Instagram.

Pero, luego todo se comenzó a desboronar. En su primer Día de las madres, la creadora de contenidos recibió un costoso auto, con lo que se inició el rumor que sostenía una relación con el cantante Tekashi69, algo que ella negó por varias semanas, pero que terminó confirmando mucho después. Al igual que con Anuel, los regalos de lujo no tardaron en llegar: relojes Rolex, carteras Birkin, carros y pacas de dólares. Incluso “mil” dólares por cada año que cumplió (21).

Ya “segura” en los brazos de Tekashi69, denunció solo por redes sociales que Anuel presuntamente la habría golpeado mientras estaba embarazada. Publicó varios chats con el padre de su hija, pero todo quedó ahí. No hubo denuncias ante la justicia.

Todo parecía una película de amor con el cantante estadounidense, con quien hizo varias colaboraciones musicales, pero no duró mucho tiempo porque en diciembre él mismo difundió una serie de videos violentos en los que se ve a ella amenazándolo con un cuchillo y luego con un objeto contundente. Fue detenida en Estados Unidos, y le alegó a la policía que ella se estaba defendiendo, que él también la agredía, pero borró toda la información de su celular.

El colmo del asunto es que él pagó la fianza y tras todo el escándalo apareció con nuevo look, nuevo tema (Bad bxtch) y lo peor: con Tekashi69, más “felices y enamorados” que nunca, pidiendo “olvidar el pasado” y prometiendo “que (de) hoy en adelante le daré lo mejor de mí”.