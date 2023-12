Video de Yailin ‘La más Viral’ junto a Tekashi tendría mensajes ocultos

Después del polémico escándalo protagonizado por Tekashi 6ix9ine, quien se vio envuelto en videos que evidenciaban una agresión hacia su pareja, Yailin ‘La Más Viral’, muchos de sus seguidores se mantuvieron en expectativa ante la situación, aunque todo tomó un nuevo giro cuando la joven regresó a la escena pública de manera desafiante y recargada de energía. Esta vez, su regreso se marcó por la reaparición en su cuenta de Instagram, donde decidió borrar todo su contenido anterior.

La estratégica movida de Yailin ‘La Más Viral’ no pasó desapercibida, ya que, en lugar de simplemente dejar su cuenta en blanco, compartió únicamente dos publicaciones, ambas relacionadas con su nuevo videoclip musical titulado ‘Bad Bxtch’. Este material, que ya acumula más de dos millones de reproducciones en YouTube, no solo se convirtió en el centro de atención en las redes, sino que también desató comentarios polémicos en Instagram.

Lo que captó la atención de los cibernautas fue la presencia de ‘mensajes ocultos en el video’, aparentemente vinculados al incidente de agresión con Tekashi69. Uno de los elementos más evidentes, según lo indicado por Chisme No Like, fue un letrero en letras mayúsculas que decía “CAMINA”, una clara referencia a la amenaza previa al rapero con un cuchillo. Además, el material revelaba escenas de fiestas con excesos y, para sorpresa de muchos, la participación de Tekashi69 en el videoclip. Este último detalle generó revuelo, especialmente porque recientemente el juez que llevó el caso de Yailin ‘La Más Viral’ le había ordenado no tener contacto con el cantante, una directriz que la joven habría presuntamente desobedecido.

El retorno de la ex de Anuel AA a la escena mediática, marcado por la presentación de su provocador videoclip, ha avivado la controversia y ha dejado a sus seguidores intrigados sobre el desarrollo de esta situación, en la cual la música y las redes sociales se entrelazan con los hechos legales y personales de la protagonista.