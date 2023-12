¿Wendy Guevara y Nicola vivieron juntos? Ellos revelan toda la verdad

Los influencers Wendy Guevara y Nicola Porcella se convirtieron en los más queridos de México este año, tras su paso por el programa de realidad “La casa de los famosos”, donde la azteca resultó ganadora y el peruano quedó en segundo lugar luego de que entretuvieron al público con sus ocurrencias y buen sentido del humor durante las 10 semanas que duró la programación.

Ellos hicieron una excelente mancuerda en todo ese tiempo, al punto de que la propia Wendy le confesó a Yordi Rosado que sí se estaba enamorado de exparticipante de “Estos es guerra”: “Me dio miedo de que me estaba enamorando de Nicola(...) Empecé a verle todo lo bueno, me imaginé muchas cosas y luego me dije: ‘No, la estoy cagando, porque es un juego, y muchos de aquí no nos vamos a ver más y vamos a tomar cada quien su camino”, expresó Guevara.

Lo cierto es que una vez que terminó el programa ellos, su amistad aún se mantiene, pero sin llevar a consumarse un romance. Ambos lo han dejado muy claro en todas las entrevistas que ofrecen y son consultados. Sin embargo, en el programa Con permiso, que transmite Unicable, hablaron sobre la idea de vivir juntos una vez que acabara el reality show.

Nicola tomó la decisión que quedarse a vivir en México, por lo que su hijo y madre del niño también mudarían al país azteca una vez que Adriano culminara sus estudios a fines de diciembre en Perú, de donde es oriundo Porcella.

Mientras él explicaba esto, Wendy lo interrumpió para acotar entre risas: “Ay si dijiste: Me voy a vivir con Wendy un tiempo”. Pero él, rápidamente, contestó bromeando también: “No, era un tiempito para compartir. Me querías comer”. Guevara no se quedó callada: “La gente decía que nos íbamos a comer un día y es que a ti se te veían las ganas”, pero él refutó: “A ti se te antojaba, no te hagas”.

Pero, todo se trató de una broma, pues no se concretó nada, ya que cada quien tenía sus planes y el de Nicola era quedarse en la capital, para aprovechar todas las oportunidades laborales, como la de grabar la novela “El amor no tiene receta”, que produce Juan Osorio, y en la que interpreta a Kenzo, un chico que tienen decenas de aventuras con chicas transgénero. Además, también es la imagen de una importante marca de gaseosas.

Wendy sigue viviendo fuera del DF, pero viaja de vez en cuando hasta la capital mexicana, por lo que no descartan que algunas veces se quede en la casa de Nicola, quien está en una vivienda amplia, con cinco cuartos, que no están todos ocupados y que uno de estos podría ser para la “Perdida”.