Así lucía Wendy Guevara previo a su transformación: su antes y después en impactantes fotos

Antes de ser conocida internacionalmente como Wendy Guevara, la influencer atravesó una retadora transición que la llevó a convertirse en una mujer trans y a cambiar su identidad de género.

Wendy Guevara Desde 'Las perdidas', Wendy ha ganado gran popularidad (Instagram)

Nació como Luis Carmen Guevara en México, pero cuando era joven descubrió su orientación sexual y quiso encontrar a su verdadero yo. No sin antes, lamentablemente, sufrir discriminación y bullying por esta decisión.

“Me salí (de la secundaria), pues ya sabes, me bulleaban por jota, por mi preferencia sexual, me tenía que pelear siempre y eso, entonces mejor ya no estudié y ya”. — Wendy Guevara.

Pero esa no ha sido la única tragedia que la influencer ha tenido que enfrentar: su padre maltrataba a su madre, fue arrollada por un camión, es víctima de abuso sexual y tuvo que dedicarse a la prostitución durante un periodo de su vida.

Wendy Guevara La influencer es una de las más queridas en LCDLF (Instagram)

Pero todo esto cambió cuando se volvió viral en internet y conoció su verdadera vocación como influencer, actriz, modelo y ahora puede presumir ser la estrella de la actual edición de La casa de los famosos 2023.

Así lucía Wendy Guevara previo a su transformación: antes y después

En 2017, se viralizó en redes sociales y YouTube un video donde aseguraba estar “perdida” en un cerro junto con una amiga. De ahí nació el fenómeno de Las Perdidas que la catapultó a la fama.

Empezaron a crear contenido más frecuente y a ser invitadas a importantes eventos del entretenimiento y la música, cerrando la etapa gris de su vida para conquistar a miles de fans a lo largo del mundo.

Ahora puede presumir de apariciones en producciones dramáticas, tener temas musicales propios y más de 2 millones de seguidores que están pendientes de sus actualizaciones a sus 29 años.

Producto de su transición, Wendy Guevara se ha sometido a varias cirugías y procedimientos médicos para lograr una apariencia femenina, entre los que destaca recientemente una lipotransferencia, implantes mamarios y afinar las facciones de su quijada.

“A mí no me gustaba mi cuerpo de niño, yo me miraba en el espejo y me imaginaba de otra manera. Pero ahora me preguntan si me voy a cortar mi órgano reproductor masculino y les digo que no, a mí me gusta como estoy, me siento diferente”, relató sobre su proceso.