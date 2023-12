El divorcio de Kim Kardashian y de Kanye West fue un duro golpe para la familia, especialmente para la primogénita de la pareja, North West, quien tenía 7 años cuando ocurrió todo el proceso.

La pareja tuvo sus contratiempos legales para negociar la custodia y educación de sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, pero en algo coincidieron Kim y Kanye que estarían presentes en la vida de sus hijos, pese a tomar caminos distintos.

Cuando anunciaron el divorcio en 2021, una fuente cercana a la familia conversó E! News y dijo que “Kim les expresó [a los niños] que ama a su papá pero que necesitan estar separados. No entienden completamente lo que está pasando pero ya están acostumbrados a la situación”, dijo.

Han pasado varios años y la empresaria ha logrado mantener a su familia unida, pese a su complicada vida y sus negocios. Sus hijos siempre están presentes y siempre tienen detalles que recuerdan a su padre.

El homenaje de North en Navidad a su papá

El outfit de North en las fiestas de Navidad llamó la atención en la redes sociales, pues una de las prendas de vestir que lució fue un homenaje al rapero. Se trata de la chaqueta de Balmain que Kanye se puso en la Gala MET del año 2016, cuando todavía estaba casado con Kim Kardashian.

Kim Kardashian y cómo promover el amor de tus hijos hacia su padre, a pesar de estar separados La primogénita de Kim Kardashian heredó el buen gusto por la moda (Instagram: @kimkardashian)

La pequeña ha desempolvado esta prenda para volver a lucirla siete años después, con más estilo que su padre. En las imágenes publicadas por Kim en su Instagram, se ve a North posando feliz junto a su madre y sus hermanos Saint, de ocho años, Chicago, de cinco, y Psalm, de cuatro.

Kim Kardashian fue quien reveló en sus redes las imágenes del look de North y habló de por qué ha querido proteger a sus hijos promoviendo el amor a su padre, a pesar de las diferencias entre ellos.

Kim Kardashian y cómo promover el amor de tus hijos hacia su padre, a pesar de estar separados Kanye West usó la chaqueta en el Met Gala 2016 (Mark Sagliocco /Foto: Getty Images)

“Yo tuve al mejor padre y tengo los mejores recuerdos y experiencias y es todo lo que quiero para mis hijos, tanto como lo puedan tener. Si ellos no saben todo lo que se dice o lo que pasa en el mundo, es porque no quiero transmitirles esa energía. Un día me agradecerán no hablar mal de su padre como podría hacerlo”.

El lujo y el gusto de North

North es digna heredera de su madre en cuanto a estilo se trata. La chaqueta-joya de Balmain la combinó la pequeña con un jersey blanco de cuello alto y pantalones acampanados, además de unas sandalias plateadas con un poco de tacón.

Su beauty look tampoco pasó desapercibido. Llevaba los labios en tono nude con un toque de gloss, las cejas perfectas y máscara de pestañas. Además, en las imágenes puede verse que tenía unos pequeños brillantes pegados en algunos dientes, reseñó la revista Hola.

Completó su look con una espectacular coleta trenzada y los famosos baby hairs que tanto han lucido estrellas como su madre o Jennifer Lopez, hasta Rosalía, Selena Gomez o Rihanna.