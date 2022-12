Kim Kardashian revela lo duro que ha sido para ella la copaternidad

En una entrevista con CNN, la empresaria y socialité estadounidense, Kim Kardashian, reveló lo “complicada” que ha sido para ella la copaternidad.

“La copaternidad es jodidamente difícil. Si ellos (sus hijos) no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una mierda de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación. Algún día, mis hijos me agradecerán el sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude”, dijo Kim entre lágrimas.

Sin embargo, muchos la han criticado, pues mientras asegura ser una buena madre, y llora por los retos que Kanye West le hace vivir, “retoca” las fotos de sus hijos que publica en redes.

Critican a Kim Kardashian por excederse con los filtros en sus hijos en foto familiar

Kim Kardashian publicó unas fotos de Navidad con sus hijos en las que todos se veían muy elegantes, ella con un hermoso vestido plateado de brillos y sus hijas con un traje brillante.

La famosa siempre se ha preocupado por publicar fotos “perfectas”, por lo que las retoca y esta vez no dudó incluso en editar el rostro de sus hijas.

Tanto a North como a Chicago les retocó el rostro, lo que ha generado críticas e indignación, y la acusan de aparentar ser una buena madre.

“Que mujer tan frívola esta, queriendo aparentar la familia perfecta”, “ni sus hijas se salvan del Photoshop”, “cualquiera cree que es buena madre, pero siempre anda retocando a las hijas, se avergüenza de ellas”, “que mal ejemplo les está dando a esas niñas”, y “siempre tan fría, arreglando hasta a sus hijas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que las Kardashian se exceden con los filtros en sus hijos, por lo que han recibido miles de críticas, pero ellas las ignoran.