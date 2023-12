Mariah Carey terminó con su novio 14 años menor por un deseo que ella no quiere cumplir

La cantante estadounidense Mariah Carey se sumó a la lista de celebridades que pusieron fin a sus relaciones amorosas este año. Ella y Bryan Tanaka le pusieron fin a noviazgo de siete años. Así lo revelaron fuente de la PageSix este jueves 21 de diciembre.

Parece que la gran brecha de edad entre ellos les pasó factura. Él con 40 y ella con 54 se dieron cuenta que a pesar del amor había grandes proyectos de vida en los que el otro no encajaba. De acuerdo con la fuente, Bryan ya quería tener una familia, pero “Ella no está ahí”, ya que no desea tener más hijos.

Carey es madre de gemelos: Monroe y Moroccan, de 12 años, quienes nacieron cuando estuvo casada con Nick Cannon. Mientras que Tanaka no tiene niños y ahora parece que desea tenerlos. Las sospechas de separación surgieron luego de que se le vio sola en Aspen, Estados Unidos. Su expareja se ausentó de la gira de Carey, “Merry Christmas One and All!”.

Recientemente, Mariah ofreció una entrevista a People en la que reveló que el 2023 ha sido un año complicado para ella: “He estado esperando esta Navidad durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, dijo la cantante de “Obsessed”. La fuente aseveró que Bryan “quiere empezar a tener su propia vida” y todo esto interfirió en la relación.

En marzo fue la última vez que se le vio juntos. Esta no es la primera vez terminan, ya que, en el 2017, también cortaron los lazos, pero luego se reconciliaron. Ellos se conocieron en el 2006, cuando ella lo contrató como uno de sus bailarines para que la acompañara en el tour Adventures of Mimi. El amor se fue dando poco a poco.

Unos 10 años después, ella decidió darse una nueva oportunidad en el amor y lo hizo de la mano de Tanaka, quien es 14 menor que ella. Pocos les importó la brecha en edad, pues se sentía muy bien juntos. A los pocos meses se separaron. Sin embargo, no tardaron en regresar. Bryan pasó de un simple bailarín a ser su director creativo y coreógrafo.

Ahora ella está centrada en su carrera y en sus hijos. A People le confesó que adora la Navidad, por eso no duda es festejarlo por todo lo alto, aunque este año falte Bryan en su mesa. Manifestó que compró dos árboles que adornó con sus mellizos: “Uno es el árbol más grandioso, dorado, crema y con ángeles y mariposas brillantes que tengo todos los años. Me hace muy feliz. El otro es como un árbol de Charlie Brown. ¡ Maní para siempre!”. Los dos decidieron quedar en libertad para conquistar sus metas.