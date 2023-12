Difunden fotos de Marcela Mistral ‘enseñando de más’ y Poncho De Nigris estalla en ira y Poncho De Nigris estalla en ira

Todo avance tecnológico no solo es usado para el bien y esto lo sabe muy la influencer mexicana Marcela Mistral, quien es pareja del artista Poncho De Nigris, pues fue víctima de un delito informático, pues un hater modificó con inteligencia artificial unas fotos pornográficas a las que le adaptó el rostro de ella y las difundió a través de las redes sociales X y Reddit.

Las imágenes que están como “Pack de Marcela Mistral” comenzaron a difundirse a mediados de este mes como si se trata de una filtración de su vida íntima, pero ella había ignorado el problema. Sin embargo, decidió ponerle fin a tanta especulación en vista de que cada vez iba creciendo la demanda por “sus fotografías”.

A través de sus redes sociales, hizo un video en vivo en el que explicó lo que está pasando: “Si tú buscas en mi perfil de Instagram esas fotografías originales, las vas a encontrar, fueron tomadas y modificadas con alevosía, ventaja y morbo para afectarme de sobremanera. Es un tema real y muy grave lo que está sucediendo con la modificación de Inteligencia Artificial”, detalló a sus seguidores.

Manifestó que no se trata de una broma de mal gusto, sino de algo muy de serio, que transgrede las leyes, por lo que quien las divulgó tendrá que asumir las consecuencias: “Es peligroso también. Ojalá que este material pueda causar un poco de reflexión para todas las personas que los estén viendo y no sean partícipes en este tipo de situaciones. Yo voy a proteger lo mío. No puedo permitir que sea pisoteado por alguien que no sabe qué hacer con su vida y lo único que hace es hacerle daño a los demás”, continuó diciendo en el “live”.

En relación con el o los responsables, les envió un mensaje: “A toda esa gente que se dedica a hacerle daño a los demás de esta manera, que Dios los bendiga, los perdone. No entiendo la razón del porqué hacer este tipo de daños. Insisto, no son filtraciones de imágenes porque no existen”.

Por supuesto, Poncho no se quedó de brazos cruzados y lleno de mucha cólera aseveró: “No sabes lo que va a pasar con eso. Ese es un delito bien grave”, ya que de llegar a descubrir, detener y condenar al culpable, pues se enfrentaría a unos seis de años de cárcel más una multa.

Marcela no ha sido la única celebridad víctima de este delito. A inicios de este año, la cantante Ángela Aguilar también se enfrentó a lo mismo cuando diseminaron por todas las redes sociales un video sexual explícito con su rostro, siendo un claro montaje hecho con inteligencia artificial. En su momento ella también afirmó que llevaría el caso a instancias legales.