Comparan a Kendall Jenner con Cruella de Vil por usar un abrigo de piel

“¿Cuántos animales mataste por ese abrigo?” fue la dura respuesta que recibió este martes de 19 de diciembre, Kendall Jenner luego de que presumió en su cuenta de Instagram varias fotos en la que lucía un gran abrigo de piel animal. Algo que desató la furia miles de seguidores que drenaron su indignación en la caja de comentarios de su publicación.

La joven de 28 años posteó cuatro fotografías posando con la gran prenda elaborada con piel de oveja Phoebe Philo tricolor, cuyo costo asciende a los $27000, unos 4,6 millones de pesos mexicanos. La publicación le gustó a 2,8 millones de personas, mientras que más de seis le dejaron sus cuestionamientos.

“¿Pero ella no ama los animales?”, “Se hizo un abrigo con el conejo malo (Bad Bunny)”, “Todo lo que veo es una niña rica mimada y presumida”, “Lástima que no sea falso como su cara”, “Moda cruel”, “¿Así que amas a los animales pero no dudas en presumir usando esto? Te estás volviendo tan superficial como el resto de tu familia”, y “Ella está usando la muerte”, tan solo fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a la socialité, que hasta ahora no se ha pronunciado.

Kendal Jenner Critican a Kendall Jenner por usar piel de cordero como abrigo. (Instagram @ KendallJenner)

Incluso, algunos llegaron a comprarla con Cruella de Vil, la villa de la película de Disney, 101 Dálmatas, que era conocida por usar abrigos con piel de perros. Jenner estuvo de visa en Aspen, junto a Justin Bieber y su esposa Hailey, con quienes compartió su propia marca de tequila 818, que también presumió en la publicación.

No es la primera vez que la critican por maltratar animales, ya que en el 2020, la acusaron de, presuntamente, violentar a su perro Doberman Pinscher, pues tenía un collar parecido a los que se usan como castigo, esos que tienen puntas y resultan dolorosos para estas mascotas.

Este tipo de collar fue calificado por la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos “aversivos” porque pellizcan la piel con los eslabones metálicos en forma de colmillo o puntas. Son usados por muchos dueños como una manera poco amigable para entrenar a sus perros.

Este año, Kendall formó parte de la campaña de invierno 2023 de la diseñadora Stella McCartney, quien usó caballos en las publicidades y fue cuando la hermana de Kim Kardashian reveló que los equinos son unos de sus animales favoritos: “Los caballos tienen una fuerza que es casi difícil de entender para los humanos, y aunque no puedo comunicarme con ellos directamente, siento que aquellos a quienes he cuidado siempre me han prestado esa fuerza”.

Ella no es la única que ha estado envuelta en estas críticas, pues Kim en su momento también fue abucheada por usar la piel de los animales, al punto que, en el 2017, la actriz Pamela Anderson, quien es activista de PETA le regaló un abrigo de piel de visión falsa de la firma Only Me, para que con su influencia en el mundo de la moda apoyara el consumo de pieles de animales falsas, y la moda cruelty-free.