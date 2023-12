Anuel AA se llena de críticas al mencionar a Karol G en Tiradera contra Arcangel

Los dimes y diretes entre Anuel AA y Arcángel, pican y se extienden, tanto que hasta la colombiana Karol G salió a relucir en el estrenó del segundo tema que lanzó su ex hace pocos días al estilo tiradera musical.

Toda la situación comenzó cuando el exnovio de Karol G presumió en Instagram que había vendido todos los boletos para una presentación que tenía en Washington D. C.

Anuel en la publicación de Instagram etiquetó a su rival como para sacarle en cara que había conseguido un sold out mientras que él no.

“Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera.”, escribió Anuel sin filtro.

Arcángel se sintió muy ofendido, así que utilizó el mismo medio para responder y de una manera muy potente, pues se burló d que ahora estaba celebrando que tenía un show vendido.

“¡Hagan sus apuestas! Emocionado por un show ‘sold out’. Pero di ¡los que cancelaste cabrón! Que cancelaste media gira, ja ja ja”, escribió Arcángel en sus historias de Instagram.

Cómo aparece Karol G en este brollo

Resulta que la producción de 10 minutos titulada Arcángel es chota (en Puerto Rico esta palabra es usada para referirse a alguien flojo o con poca habilidad) fue publicada en las plataformas digitales de Anuel la noche del martes 19 de diciembre y es la respuesta a El Narcan, lanzada horas antes por el estadounidense.

Cabe acotar que los recientes estrenos del boricua han reactivado esta disputa que inició hace una década.

Pero es que el ex de Yailín, tan o más polémico que la madre de Catleya, volvió a arremeter en contra de la progenitora de Arcángel, Carmen Rosa Santos, a quien insultó diciendo que “se parece al mono de El planeta de los simios’” debido a que el intérprete de La Chamba habría involucrado a la hermana de Anuel con fuertes expresiones.

También demostró que no ha no ha superado a la cantante de Medellín, la mencionó en este nuevo track y alardeó de que él es quien la llevó a la fama. “Más calle que ustedes es Karol, yo fui el que la hizo Bichota”.

Fans de Karol G golpearon duro a Anuel AA

Esto enardeció a los fans de la cantante colombiana, quienes la defendieron en redes sociales.

“Ya suelta a la niña”, “Era cuestión de tiempo para que metiera a Karol en las tiraderas”, “El descaro más grande de Anuel es decir que él fue el que hizo Bichota a Karol”, “El verdadero éxito de Karol llegó cuando se alejó de Anuel”, “¿Si según Anuel impulsó la carrera de Karol, por qué ella tiene más éxito que él?”, fueron algunos de los comentarios.

Anuel AA siguió con el ataque y las ofensas y en sus historias de Instagram también atacó a la pareja de Carolina Giraldo Navarro, el cantante colombiano Feid.