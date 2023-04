Mientras Anuel AA reconoce a su otra hija, Yailin toma drástica decisión con su hija Cattleya

Tras meses de no haberla reconocido, Anuel AA finalmente aceptó que tuvo una hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, esto después de compartir un día especial con su hijo mayor, Pablo Anuel.

A través de sus redes, el cantante compartió unas fotos con su hijo, en las que decía “ @pabloanuelgaz siiiiiii 😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día pronto 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🇵🇷🇩🇴🇨🇴❤️‍🔥”.

Y luego, en un mensaje mucho más extenso y explícito, en la misma publicación, el intérprete de Más rica que ayer habló abiertamente de su hija, la que tuvo antes de Cattleya y no había reconocido.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada NUNCAAAAAA, NO IMPORTAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE COMO PASO TODO… MI CORAZÓN NO ME DA LA OPCIÓN DE ABANDONAR Y NO AMAR UNA HIJA 🤨 ES MI HIJAAAA Y LA AMO SIN HABERLA VISTO AUN”, dijo el cantante.

Anuel explica la razón por la que reconoce a su hija y Yailin toma drástica decisión con Cattleya

Además, explicó que estar en el nacimiento de su hija con Yailin le abrió los ojos y lo hizo rectificar para aceptar a la hija que tuvo antes de ella.

“Más AUN DESDE QUE VI A CATTA POR PRIMERA VEZ, ESE AMOR Q CONOCÍ CON CATTLEYA ME ABRIÓ LOS OJOS A QUE TENIA Q ESTAR PRESENTE PARA MI OTRA HIJA NO ME IMPORTE lo que digan o piensen de mi PERSONAS QUE NO SABEN NADA DE LO Q PASO EN REALIDAD Y SI SALIÓ QUE ES MÍA, PUES ES MIA!”, explicó el cantante.

Ante esto, muchos se preguntan qué piensa Yailin, y aunque no se ha pronunciado directamente al respecto, se ha dejado ver muy feliz en sus redes.

La famosa ha demostrado que no necesita de Anuel para triunfar, tener una vida de lujos, y criar a su hija Cattleya, a quien tuvo hace 3 semanas.

Pero, además, Yailin tomó una drástica decisión y eliminó el apellido de Anuel en el perfil de la cuenta oficial de su hija Cattleya, y solo puso su apellido “Guillermo”.

Además, también eliminó el video del nacimiento en el que aparecía Anuel junto a ella , y solo lo dejó en su cuenta de Instagram, haciendo pensar que lo eliminó de su vida.

Sin embargo, Anuel ha dejado claro que estará presente en la vida de todos sus hijos, Pablo, Gianella, y Cattleya.