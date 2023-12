“No parece ella”: Tunden a Jennifer Love Hewitt por su sorprendente transformación

Impresionados. Así quedaron los fanáticos de la actriz Jennifer Love Hewitt luego de que apareció en sus redes sociales mostrando su corte de cabello y por el que la criticaron duramente, al punto que ella tuvo que salir a defenderse en un podcast esta semana.

“Me encantaría ver al verdadero tú... no filtros... no te pareces en nada a ti”, “No te pareces en nada a la chica de ‘Party of Five. Has cambiado mucho”, “Has tenido un extenso trabajo en tu cara”, “¿Cómo haces para levantar las cejas tan alto? Mi bótox nunca consigue que me levanten así”, “Ojalá compartieras sin el filtro para que veamos resultados reales”, fueron parte de las críticas que recibió en uno de las publicaciones en su Instagram el pasado miércoles 13 de diciembre.

Ella se ha sentido muy mal porque siente que no importa cuánto haga, siempre será criticada por la audiencia y le cuesta mucho no prestarle atención. La actriz de 44 años contó en el programa “Inside of You”, que “no podía hacer nada bien” en referencia a envejecer delante de la cámara, y esto fue porque en agosto de este año, cuando mostró el antes y después del corte de cabello, que despertó las críticas de los fanáticos y los haters.

Hewitt le dijo al presentador Michael Rosenbaum que “envejecer en Hollywood es muy duro”, por lo que ella desde entonces optó por usar un filtro mientras se retocaba el cabello, ya que estaba sin maquillaje: “Era solo un filtro que, en aquel momento, quedaba bien con la luz del lugar en donde estaba. La verdad es que no pensé en ello. (...) “No quieres que te importe lo que la gente piense de ti, pero la verdad es que te tiene que importar lo que la gente piense de ti”.

Entonces, fue cuando aparecieron las críticas más duras al afirmar que había recurrido a los filtros “porque no quiere que sepamos lo mal que está ahora a sus 40 años”. En el 2021 se retiró temporalmente de las redes sociales para dedicarse a su familia y su cuerpo, y a través de una de sus historias, contó: “Necesito reiniciar. Necesito tomarme un tiempo de las redes y convertirlo en tiempo activo. Ejercicios, respiración, manifestación, tiempo con mis hijos y mi marido. Todo ello”.

La estrella de “Ghost whisperer”, también acotó que “las redes sociales me hacen sentir mal a veces, como si no fuera suficiente, haciendo lo suficiente. Recuperando mi figura lo suficientemente rápido. Dando lo suficiente. Todo eso. Solo comparto esto para esa persona, o quizás más, que hoy necesita tiempo”. Ahora la actriz sigue su vida normal en sus redes sociales, porque está cansada de tanta crítica y señalamiento.