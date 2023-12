Tras escándalo con Jada Pinkett, Will Smith preocupa fans por estar cerca de otra persona equivocada

Han pasado casi dos años desde que Will Smith golpeó a Chris Rock frente a todos durante la ceremonia de los premios Oscar, situación que desató otra gran polémica que sigue atormentando al actor. Y es que la relación con su esposa Jada Pinkett Smith ha dado mucho de qué hablar por las declaraciones y actitudes tóxicas que ha mostrado en torno a este.

Mientras que declararon que no estaban en un buen momento y que buscarían caminos separados, en semanas recientes Jada reveló que llevaban tiempo separados pero juntos, luchando por su relación.

Jada Pinkett / Will Smith La pareja lleva separada al menos siete años. (Instagram: (@jadapinkettsmith) / (@redtabletalk))

Esto ha desatado en redes sociales comentarios de preocupación por Will Smith, pidiéndole que “deje a Jada” porque “no es buena para él”. Ahora, un encuentro con otra persona considerada como “tóxica” por los internautas, ha aparecido en la vida del protagonista de Soy leyenda.

Will Smith y Kanye West juntos preocupa a fans

En medio de todo el escándalo que ha rodeado a Will Smith y que ha puesto su carrera en una cuerda floja, ahora internautas han expresado su preocupación por verlo tan cerca de otra celebridad considerada como “tóxica”: Kanye West.

Ambos fueron captados llegando a Los Ángeles en un vuelo procedente de los Emiratos Árabes Unidos, lo que despertó curiosidad sobre el propósito de su encuentro.

Kanye West e Will Smith 😳🤯 pic.twitter.com/hSHyc3TCfY — RAP MAIS (@RapMais) December 19, 2023

Al igual que Smith, la imagen pública de West se ha visto comprometida no sólo por los altercados públicos en los que se ha involucrado a lo largo de su carrera como lo fue el sabotaje a Taylor Swift sino la polémica relación con Kim Kardashian, sus aspiraciones políticas y su actual relación con Bianca Censori tras el divorcio de Kardashian.

“Nooo Will, no te juntes con Kanye”; “Will Smith quiere más cancelaciones”; “No le basta con Jada, ahora quiere problemas con Kanye”; “Jada Pinkett y Kanye los eventos canónicos de Will Smith”; “No sé si Kanye y Will son peores que Jada y Will juntos”, se lee en redes sociales.

Las circunstancias que rodearon su encuentro en Medio Oriente aún no están claras, pero su amistad data desde hace muchos años lo cual podría estar influyendo en que estén trabajando en un proyecto juntos, además de ser un apoyo personal el uno para el otro.

A pesar de sus problemas individuales, tanto West como Smith se han esforzado por permanecer activos en sus respectivos campos y recuperar el apoyo de los fans.

Sin embargo, las cosas no van de la mejor manera al menos para West pues ha estado organizando fiestas para escuchar su nueva música, que ha enfrentado acusaciones de incluir letras antisemitas.

Smith, por otro lado, ha sido visto interactuando con la escena artística, haciendo apariciones en varias galerías durante Art Basel, además de que ya tiene proyectos en puerta pese a su veto de las ceremonias de los premios Oscar por los siguientes años. Sólo el tiempo dirá si esta alianza tendrá un impacto duradero (y positivo) en sus carreras y en la percepción pública.