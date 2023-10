Jada Pinkett revela que quería abandonar a Will Smith, pero la cachetada a Chris Rock la hizo cambiar de opinión

Jada Pinkett / Will Smith La pareja lleva separada al menos siete años. (Instagram: (@jadapinkettsmith) / (@redtabletalk))

Jada Pinkett confesó desde hace tiempo que le ha sido infiel a Will Smith. Los dos parecen tener un matrimonio abierto en el que se permiten tener relaciones con otras personas. Pero a pesar de esta permisividad, ella estuvo a punto de abandonar al actor y seguir su vida de manera independiente.

Sin embargo, según lo ha contado recientemente, Jada dijo que lo que ocurrió en los premios Óscar del 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock tras una broma del mal gusto, fue determinante para que ella tomara la decisión de seguir junto a él.

“Sabía que iba a ser una reacción intensa. Y ese fue el momento en que decidí que me iba a quedar a su lado. Sabes, es curioso cómo las situaciones intensas pueden amplificar el amor, y fue un momento bastante difícil, pero definitivamente nos acercó más. Así que sí, es una locura cómo funcionan las cosas”, dijo Jada en una entrevista con The One Show, que reseña Daily Mail.

¿Cómo sigue una relación después de todo lo que han vivido? Pinkett lo cuenta con detalles en la charla con el programa mencionado. “Yo diría que Will y yo hemos decidido tener una relación que se ajuste a lo que deseamos, así que tuvimos nuestra separación y luego llegaron los Oscar y definitivamente estamos en una trayectoria diferente. Pero no diré que sea de forma tradicional, desde luego. Decidimos estar juntos de una manera que funcione para nosotros”, dijo la actriz de 52 años.

Anteriormente, Jada Pinkett había comentado que se había separado de Will Smith hace unos siete años, pero mantuvieron esta ruptura en secreto.