“Quiero que me adopte”: Nicola Porcella regañó a su hijo y fue captado en un programa en vivo

Si el peruano Nicola Porcella se robó los corazones de millones de mexicanas durante su participación en el reality show “La casa de los famosos”, pues durante el fin de semana terminó de quedarse con los que faltaba con un acto genuino de padre, que conmovió a todos los presentes, mientras que a él lo avergonzó un poco, ya que se trató de un descuido.

Todo ocurrió el pasado 16 de diciembre, durante la trasmisión de Teletón México 2023. Nicola asistió al programa junto a Wendy Guevara y otros personajes de la televisión, mientras ellos conversaban con los moderadores, en el fondo y fuera de pantalla, se escuchó al artista regañar a su hijo Adriano, de 11 años, a quien tuvo durante su relación con su paisana Francesca Lazo.

Nadie le prestó atención a Wendy, quien se divertía con las ocurrencias que estaba diciendo. Ahora toda la atención estaba puesta en Nicola, quien no sabía que su micrófono había quedado abierto y atendió una llamada de celular que tuvo con su único hijo.

“Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando, te estoy diciendo que no hagas esas cosas, que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso, por favor. ¿Ya? Te lo pido, por favor. Gracias hijito, juega tranquilo. No asustes a nadie. Te amo mucho, ¿ya? Chau, mi amor, te amo. Haz lo que quieras, pon la casa si quieres, es tu casa”, fue lo que escuchó.

El regaño enterneció a los espectadores, quienes rápidamente dejaron sus comentarios en Tik Tok, donde se publicó el extracto del incidente: “Eso no es regaño, es aconsejar y llamarle la atención pero con amor”, “Pobrecito después se veía angustiado porque no sabía si se había escuchado al aire”, “Ya quisiera que me hubieran regañando tan bonito así de niña”, “Creo que alguien quería hacerle quedar mal, pero no les salió la jugada, porque cuando empezó a hablar lo hubieran cortado o avisado”, y “Quiero que me adopte”, fueron parte de la reacción de la audiencia.

Esta conversación entre padre e hijo reveló la faceta tierna del artista. Su hijo también se ha metido “en un bolsillo” a la audiencia, pues cuando su padre estuvo dentro de “La casa de los famosos”, le dio mucho ánimo para que continuara. Además, que lo recibió a su salida, luego de estar ausente por tres meses. Llegó a México con su abuela, la mamá de Nicola.

Desde entonces, el chico ahora está apasionado por el mundo streaming y se lanzó de lleno a Youtube donde tiene un canal. Durante su estadía en el programa, Nicola expresó que ser papá es lo que más le gusta en la vida, además de que se la cambió por completo.

“A mí no me nace alzarle la voz a Adriano. Adriano conmigo está en Disney, es porque mi mamá dice que yo le doy todo (dinero) a Francesca, ‘tienes que ponerle un alto’. pero yo le digo: ‘Ma, es la mamá de mi hijo, si ella está bien, él está bien y quiero que vivan tranquilos. No quiero que le falta nada”, manifestó en su momento.