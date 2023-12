Michelle Rodríguez no se conforma con dramática transformación: ahora persigue el sueño más ambicioso

Este año ha sido de grandes cambios para Michelle Rodríguez, una de las comediantes estrella de la pantalla chica mexicana. La actriz se volvió tendencia a principios de 2023 tras protagonizar una portada de Marie Claire que ella misma calificó como “un sueño hecho realidad” al mostrarse segura y orgullosa de ser una mujer de talla grande, en un mundo que suele invizibilizarla.

Por supuesto, esto la llevó a ser acusada de “romantizar la obesidad mórbida” y “promover un estado de salud decadente”. Asímismo, algunos señalaron que quienes denfienden a la actriz son “personas con doble moral”.

Ante la oleada de hate, Michelle envió un contundente mensaje en video: “ESTE es el cuerpo que habito hoy, me ha tomado años y he aprendido a amarlo, aceptarlo, a cuidarlo, a respetarlo y a disfrutarlo, en cada una de sus etapas y tiempos perfectos. Porque soy yo. Lo comparto porque me abraza el corazón, si te funciona escúchalo, cuestiónalo e inténtalo”, escribió en la descripción de la publicación.

Michelle Rodríguez Revista: Marie Claire @marieclaire_la / Instagram: @michihart

“Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños, este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Reconozco mis defectos y los abrazo, no sólo los físicos. Soy valiosa por lo que sé por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por como me veo”

Michelle Rodríguez impacta con transformación

En septiembre, la comediante sorprendió a todos con una impactante transformación pues se dejó ver con una evidente pérdida de peso que dividió opiniones. Para muchos, Michelle “se contradijo” al cambiar su cuerpo, tras defenderse como “mujer de talla grande” en la portada que hizo con Marie Claire sin embargo, lo que nadie tomó en cuenta es que detrás ha existido todo un proceso físico , mental y emocional.

Michelle Rodríguez La actriz luce más delgada (@michihart/Instagram)

“En realidad, no es una decisión que se tome a la de 1,2 y 3, por lo menos en mi persona, es algo que he cuidado durante muchos años”, externó Michelle Rodríguez durante un encuentro con los medios a mediados de octubre. “Estoy construyéndome todos los días para ser una versión renovada, que no tenga que ver con mejor o peor, con bien o mal, sino con pasarla mejor conmigo misma”.

Aunque los reporteros le preguntaron de manera directa si se sometió al bypass gástrico, la famosa no afirmó ni negó nada, solo dejó claro que aún no se sentía lista para hablar del proceso.

Michelle destapa el ambicioso sueño que le falta por cumplir

Michelle Rodríguez La actriz ha tenido una transformación impactante este año (Instagram)

Si bien la actriz apenas tiene 39 años y sigue posicionándose como una de las favoritas de la comedia, aún tiene un largo camino por recorrer y sueños por los cuales luchar.

No es ningún secreto que Michelle desborda talento pero ha sido recientemente que confesó que está lista para dedicarse por completo a perseguir su sueño de dedicarse a la música.

“Quiero cantar. Me encantaría, todos los años digo ‘quiero cantar’, ojalá este año sí lo logre”, reveló la comediante.

Rodríguez ha estado enfocada en su show de stand up pero antes eso, participó en la puesta en escena de Los Miserables, donde demostró su gran voz además de que fue una de las estrellas principales de la celebración de los 10 años del Teatro Telcel en la Ciudad de México, en la que interpretó varios temas musicales.

Michelle Rodríguez La famosa mostró un estilo look (@michihart/Instagram)

Esto le ha permitido darse a conocer en la industria musical, lo que la ha llevado a codearse de personas que la apoyan como la cantante Paty Cantú, quien ha mostrado interés en crear una productora. Asímismo, gracias a su participación en el programa La Divina Comida, de HBO, Michelle también pudo hablar de su sueño con Margarita la Diosa de la Cumbia, quien de inmediato se ofreció a ayudarla a grabar un disco.

Con su talento y carisma, Michelle ha logrado ganarse el cariño del público. Fueron muchos años de esfuerzo para conseguir algo más que personajes secundarios y estereotipados. Ahora la actriz protagoniza exitosos programas como 40 y 20, además de ser parte de Me caigo de risa, donde con su ingenio prueba que es una de las mejores comediantes mexicanas del momento.