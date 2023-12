Justin Timberlake vuelve a los escenarios tras polémica con Britney y presume su matrimonio

A solo un par de meses de la controversia desatada por las revelaciones de Britney Spears sobre su relación en su libro de memorias, Justin Timberlake regresó confiado a los escenarios en Las Vegas.

Con el apoyo de su esposa, Jessica Biel, el cantante de 42 años se presentó en la gran inauguración del lujoso hotel Fontainebleau Las Vegas durante la noche del pasado miércoles 13 de diciembre.

A través de su perfil en Instagram, Timberlake publicó una serie de retratos de varios momentos delante y detrás de escenas de su espectáculo. “1 noche en Las Vegas”, escribió el jueves 14.

Justin Timberlake regresó a los escenarios dos meses después de su polémica con Britney Spears | (Instagram)

Más tarde, en otra publicación, el intérprete compartió un par de fotos en donde aparece caminando junto a su esposa de espaldas a la cámara por un pasillo del hotel después del show.

En las instantáneas, Jessica está descalza, mientras Justin carga sus tacones en las manos. El famoso las acompañó con unas amorosas palabras dedicadas a la también madre de sus dos hijos.

“Nunca podría caminar una milla con sus zapatos, pero sabes que ha sido una buena noche cuando llevo los tacones a casa”, expresó, dejando ver lo bien que marcha su matrimonio de 11 años.

Justin Timberlake expresó su amor a Jessica Biel con esta publicación | (Instagram)

¿Justin Timberlake rompió el silencio sobre la controversia con Britney?

Antes de estos posts, en medio de su presentación en la ciudad del pecado, Justin Timberlake pareció abordar la polémica con Britney Spears con un comentario antes ante de entonar Cry me a river.

“Sin faltar el respeto”, expresó como aclaratoria ante la multitud aparentemente en referencia a las críticas al tema que la princesa del pop hizo en su libro, La mujer que soy, por su nexo con su noviazgo tóxico.

Justin lanzó el himno tras su ruptura con Britney en el año 2002. En la letra de su exitosa canción, se insinúa una traición. Mientras, en el video, aparece con una mujer infiel parecida a su ex.

Justin Timberlake regresó a los escenarios dos meses después de su polémica con Britney Spears | (Instagram)

En su autobiografía, la cantante de Toxic reveló que quedó embarazada de Justin durante su mediático romance, pero aceptó abortar porque él presuntamente no quería convertirse en padre.

“Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia…”, escribió en las páginas del libro. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo”.

“Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, recordó. “Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener al bebé”.

“No sé si esa fue la decisión correcta”, expuso. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

La artista describió el procedimiento como horriblemente doloroso. También destapó que ambos fueron infieles en su noviazgo. Timberlake no se ha pronunciado oficialmente al respecto.