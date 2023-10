No soportó: Justin Timberlake desactivó comentarios de IG tras reacciones por libro de Britney

Britney Spears ha dejado a sus fans con mucha nostalgia tras las fuertes revelaciones que realizó en su libro de memorias ‘The Woman in me’ donde expuso los episodios más traumáticos que le tocó vivir durante sus primeros años de fama entre ellos el polémico romance que tuvo con Justin Timberlake.

La princesa del pop y el ex integrante de NSYNC tuvieron un noviazgo de tres años el cual llegó a su fin en 2003 pero durante su tiempo juntos protagonizaron distintas portadas y escándalos luego de los comentarios despectivos que llegó a realizar Justin sobre su ex y las infidelidades que protagonizaron.

Sin embargo, ahora Britney ha decidido contar toda su verdad y destapó cómo se sometió a un aborto pese a que no era lo que quería, pues el cantante no deseaba convertirse en padre. La cantante contó lo que vivió en su tema ‘Everytime’, pero nadie lo notó.

“Yo amé mucho a Justin, siempre esperé que tuviéramos una familia algún día. Esto hubiera sido mucho antes de lo que anticipaba. Pero Justin no estaba feliz con el embarazo, dijo que no estábamos listos para tener un bebé”, reveló.

Justin Timberlake no soportó y desactivó comentarios en Instagram

Justin Timberlake pasó a ser el hombre más cancelado del momento ante la crueldad que manejó con Britney Spears, y si bien ya había sido repudiado años atrás por su comportamiento poco caballeroso, nuevamente ha quedado en el ojo del huracán.

Spears admitió haberle sido infiel a Timberlake en una ocasión, pero esto ocurrió luego que él le pusiera el cuerno varias veces con bailarinas y groupies.

“Hubo 2 ocasiones durante nuestra relación en las que supe que Justin me engañó. Había rumores de él con otras bailarinas y groupies. Lo dejé pasar, pero claramente él me había engañado. Era una de esas cosas que sabías, pero no decías nada”, escribió.

Tras la ola de comentarios despectivos, el también actor decidió desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram, pero esto no es todo, pues el karma ha comenzado a jugar en contra pues al parecer los planes de retomar su carrera como cantante han quedado aniquilados, según el periodista musical de Forbes, Hugh McIntyre.

✨Thread: Justin Timberlake durante anos “sem superar o passado” e usando a Britney Spears para promover sua carreira! pic.twitter.com/mIQp944waX — ste (@stephanie121213) October 19, 2023

Dentro de sus presuntos planes se encontraban temas como ‘Better Place’ de NSYNC para la nueva película de Trolls y una colaboración con Timbaland y Nelly Furtado para hacer la canción ‘Keep Going Up’.