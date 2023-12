Enfermedad degenerativa de la columna, el mal que hizo a Ricardo Arjona retirarse de los escenarios

Los fanáticos de Ricardo Arjona no se podían creer lo que leían en la cuenta de Instagram del cantante. Una y otra vez repasaban las líneas que escribió: “Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”.

Fue Chile el país que tuvo el privilegio del último concierto de Arjona donde dijo con su verbo característico: “Me despido en este Chile de tantas historias y afectos... Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”.

Cuatro décadas de trayectoria y 159 conciertos de su gira “Blanco y Negro: Volver Tour 2023″ culminó con su despedida de los escenarios. ¿La razón? Una afección en la columna a la cual tuvo que someterse a seis infiltraciones para cumplir con su compromiso con el público.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo un maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida”, detalló en su cuenta @ricardoarjona.

Un retiro por la puerta grande

El artista dejó claro que la principal razón de su retiro es una enfermedad de la que padece desde hace varios años, y que desde el pasado mes de septiembre su estado de salud, se ha visto comprometido, razón por la cual algunos de sus shows tuvieron que ser suspendidos.

“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, detalló.

Arjona no dio detalles de la afección que lo aqueja, pero personas cercanas a él revelaron que estaría sufriendo de una enfermedad degenerativa que estaría afectando su columna vertebral y esto le impide mantenerse de pie, reseñó el diario El Tiempo.

¿Qué es la enfermedad degenerativa de columna?

Una enfermedad degenerativa de la columna incluye tipos de enfermedades de la espalda que se espera que empeoren con el tiempo, especialmente sin tratamiento. Pueden ser causados por la edad o una lesión, y los síntomas pueden variar de un paciente a otro.

Puede ser de 4 tipos: Ciática, enfermedad degenerativa del disco, hernias discales y estenosis espinal.

No se sabe cuáles de estas padece Ricardo Arjona, lo que sí dejó claro en su despedida en las redes sociales es que recibió 6 infiltraciones de la columna para presentarse en varios conciertos y culminar su tour 2023.

La Clínica Mayo menciona que las infiltraciones en la columna son un procedimiento médico que se utiliza para tratar el dolor lumbar causado por algunos trastornos como: hernias discales, ciática, artrosis de columna o estenosis espinal, entre otros.

Esta misma entidad menciona que el procedimiento de infiltraciones en la columna consiste en inyectar un medicamento antiinflamatorio y un anestésico en una zona específica de la espalda para aliviar el dolor.