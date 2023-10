Ricardo Arjona se desnudó para este videoclip y nadie lo identificó: ¿Cuál fue?

Las chilenas serán las fanáticas que tendrán el placer de asistir al último concierto que ofrecerá el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, como parte de su gira “Blanco y negro: Volver Tour 2023″, que empezó el año pasado y ya acumula unos 160 conciertos.

El gran final estaba pautado para el pasado 29 y 30 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, por una “crisis médica”. Ahora será el 9 y 10 de diciembre cuando deleite a unas 50 mil fans.

Está en franca recuperación de la filtración que debieron hacerle en la columna vertebral, pero debe tener reposo por varias semanas. Durante este tiempo, el compositor ha aprovechado para compartir sus anécdotas sobre las grabaciones de varios videoclips, algo que ha tenido mucha aceptación por parte de sus 5,8 millones de seguidores en Instagram.

Este domingo 1 de octubre contó sobre la historia detrás de los temas “El problema” y “Minutos”, que nacieron durante un momento oscuro y duro: “Dos canciones de una época muy oscura en mi vida. Antes de escribirlas, me descubrí en un Hotel de Ámsterdam, completamente solo y huyendo, nunca supe muy bien de qué. Mi drama, del que no quiero abundar, termino en Praga igualmente solo”.

Continuó: “Después de un rescate, resulte en mi casa y tres meses de encierro me hicieron volver a la vida. Ya de vuelta en mí, empecé a escribir, estas fueron las dos primeras canciones de aquel disco SANTO PECADO que apenas se dibujaba en el camino. Cosas que pasan”.

Pero, esto no fue lo único que reveló el artista de 59 años, pues también dio detalles de los videos de estas dos canciones: “Pocos saben que los videoclips de El Problema y Minutos son una misma historia. Uno es continuación del otro. El Problema fue grabado en Barcelona y Minutos en Buenos Aires en una cárcel abandonada… Es lo más parecido a una película que me toco hacer. Tuve que prepararme físicamente por algunos meses para el personaje. Mientras uno terminaba en una captura el otro inicia con el ingreso a la cárcel”.

Te puede interesar: Ricardo Arjona es intervenido de emergencia

“Los personajes son los mismos en uno y otro video. (...) Fue una experiencia tremenda y mi primer desnudo, que por suerte nadie identificó jamás. Me hicieron estar completamente desnudo en las duchas del lugar”, confesó en una publicación que impactó hasta la actriz Laura Flores.

Arjona, había manifestado una semana atrás que para el video de “El problema” aceptó el reto de “meterse” en el personaje, por lo que literalmente amaneció en un bar de Barcelona, España, lo que le daría al personaje el aspecto descuidado que estábamos buscando”

“Pase una de las noches más divertidas en esa ciudad, y en efecto no dormí un solo minuto. De hecho, me fui vestido de la misma manera en la que salí del último bar y así aparecí en el video. (...) Una de las primeras escenas fue correr como un desesperado en las maravillosas calles de esa ciudad. De más está decirles cómo me sentía. (...) El problema no fue la fiesta de la noche anterior, el problema fue la resaca”, rescató de su memoria el artista.