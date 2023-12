Novia del presidente de Argentina rompe el protocolo con looks llenos de brillos y transparencias

El pasado domingo 10 de septiembre Argentina vivió la asunción de su nuevo presidente Javier Milei, quien ha estado en boca de todos, por las controversiales medidas que anunció para su mandatos, las cuales han sido aplaudidas por unos y criticadas por otros. Su pareja Fátima Flórez, también se ha convertido en una de las mujeres más comentadas del momento.

La comediante, actriz y bailarina hizo acto de presencia en el gran día de Milei y aunque no subió al podio con él, tampoco hizo el recorrido a la Casa presidencial ni subió al balcón al no llevar el título de ‘Primera Dama’, se robó todas las miradas con sus looks.

El nuevo presidente de Argentina estuvo acompañado en todo momento de su hermana, Karina Milei, quien será la encargada de llevar el título de Primera dama y mano derecha de su hermano, al no estar casado y solo llevar unos meses con Flores.

Los looks atrevidos de la novia del presidente de Argentina

Fátima Flórez de 42 años se volvió tendencia al ser una de las primeras en llegar a la Asunción y para ello escogió un look bastante recatado a diferencia de lo que está acostumbrada a vestir, pero no escapó de las críticas, debido a que muchos lo consideran poco elegante.

La artista lució un traje compuesto por un blazer blanco con pequeños moños plateados y pantalón de la misma tonalidad de cintura alta y corte recto junto con una camiseta negra de tirantes, la cual para muchos no encajaba con las prendas elegantes, al igual que el pantalón el cual tenía a los lados aberturas.

Para al ceremonia nocturna, Fátima decidió hacer alarde de sus curvas sin temor a las críticas, pues apareció en el Teatro Colón de Buenos Aires con un vestido total black plagado de brillos y transparencias, dos de las más grandes tendencias de la moda actual.

La semitransparencia con la que contaba dejaba ver por debajo su ropa interior: una microtanga diminuta a juego. Completó la apuesta fashionista con un par de sandalias negras con taco alto.

El Look de #Fatimaflores en el #TeatroColon



para mi esta bellísima, para vos.?



Sin duda, unas prendas que no están avaladas por Carolina Herrera, pero las cuales la mantuvieron fiel a su estilo. Las comparaciones con ex primeras damas y hasta mujeres famosas no tardaron en aparecer.