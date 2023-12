“Qué arbolito tan deprimente”: Adamari López presume decoración navideña pero no a todos agradó

Adamari López presume decoración navideña pero no a todos agradó (Instagram: @adamarilopez)

Navidad ya llegó y los famosos se han contagiado con la alegría de las fiestas agregando a sus mansiones lindas decoraciones, como es el caso de Adamari López.

A pesar que la presentadora de televisión ha pasado mucho tiempo en Uruguay por las grabaciones de su nuevo proyecto, no ha descuidado la belleza de su residencia en Miami.

Adamari López Instagram

En especial, ahora que regresó a Estados Unidos para pasar los días festivos con la familia y posteriormente se trasladará hacia Puerto Rico para recibir el 2024.

Adamari López presume su decoración de Navidad y su arbolito se llevó críticas

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de Gata Salvaje compartió la felicidad de ya tener decorada su residencia, dando exclusivos vistazos hacia el pino navideño.

“No les había mostrado mi árbol de Navidad. Aniska de Aniska Creations como siempre, como todos los años, me vino a hacer el arbolito mientras yo estuve de viaje en Uruguay y no se los había presentado, entonces llegué a mi casa y me encontré con esta bellezura de árbol con tantos detalles”, expresó en una grabación.

“Miren por favor qué lindos los detalles de las flores, la cinta que está preciosa, cada uno de los detalles del árbol que ella siempre pone con los tonos este año clásicos de la Navidad me ha parecido increíble”, agregó, conforme con People.

El árbol de Navidad de Adamari López 2023 No a todos les gustó esta creación (@adamarilopez/Instagram)

Asimismo, carismática y graciosa como suele ser, dijo que “espero que me haya portado tan bien que Santa Claus me deje muchos regalitos debajo del árbol, pero no a mí, a Alaïa, que se ha portado muy bien”, entre risas y felicidad.

Eso sí, a muchos no les gustó la decoración clásica y en tonos fríos pues la consideraron muy “apagada”. “Le falta vida a ese arbolito”, “Demasiado sobrio”, “Es lindo, pero no espectacular...”, “No alegra la vista”; fueron las opiniones de los internautas.