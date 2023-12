Así fue como Timothée Chalamet logró un ‘Willy Wonka’ a la altura de Johnny Depp

Willy Wonka, el fundador de la fábrica de chocolate ficticia más famosa del mundo, ha sido un pilar de la literatura infantil por años.

El personaje fue creado por el autor Roald Dahl y apareció por primera vez en 1964, para posteriormente convertirse en la cinta live action Willy Wonka & the Chocolate Factory de 1971, protagonizada por Gene Wilder. Este le pasó la batuta a Johnny Depp en la cinta de 2005, Charlie and the Chocolate Factory para que finalmente Timothée Chalamet se hiciera cargo de mostrar la versión del personaje antes de todas esas historias.

Cuando un mismo personaje tiene tantas versiones diferentes, es inevitable hacer comparaciones sin embargo, el caso de Willy Wonka ha sido muy especial pues cada una de ellas, tiene su propia magia y curiosamente el público ha sabido aceptarlas de forma separada.

Timothée Chalamet El actor ha estado triunfando tanto como Johnny Depp con la película 'Wonka' (Instagram)

¿ Timothée Chalamet superó al Wonka de Johnny Depp?

Chalamet ciertamente se ha convertido en uno de los actores consentidos por su gran talento, versatilidad y carisma lo que ha llevado a que su versión de Wonka sea tan aplaudida. Eso sí, si bien no ha recibido críticas negativas, algunos comentan que si bien nunca superará otras versiones, ha quedado a la altura de ellas.

El actor ha dicho que está entusiasmado de sumarse al legado de la cultura pop del icónico y mágico chocolatero de Wonka. Fue durante una entrevista con ET que reveló que fue muy loco interpretarlo pero que el que se trate de una precuela, le dio oportunidad de hacer algo diferente.

“Crecí con esa película de Gene Wilder y admiro enormemente la versión de Tim Burton/Johnny. Y esta [versión] es diferente. Este es el origen [de] Wonka”, dijo Chamalet.

“No es Charlie y la fábrica de chocolate”, explicó Chalamet. “La gente sospecha de cualquier nueva versión de personajes queridos. Pero creo que Paul King, nuestro director, lo logró. Dejaré que la gente juzgue por sí misma”.

Chalamet se ha llenado de elogios por su interpretación

En la película, Chalamet es protagonista junto a Hugh Grant, quien interpreta a uno de los icónicos Oompa Loompas de Wonka, y también comparte créditos con otras leyendas de la pantalla y estrellas de la comedia como Rowan Atkinson (Mr. Bean)

“¡Fue un sueño hecho realidad! ¡Me siento como un británico honorario, con Hugh Grant, Olivia Coleman y Rowan Atkinson!”, Chalamet compartió.

“Este es un elenco loco y una experiencia única para un joven estadounidense entrar en este mundo, esta especie de universo creativo de Paddington que ya existía”, dijo Chalamet, refiriéndose a la famosa comedia británica de 2014 que también ha sido icónica en la cultura popular.

Por su parte, el mismo Grant señaló que Chalamet merece todo el éxito que está teniendo. “No me gusta que nadie tenga demasiado éxito. Por eso estaba un poco preocupado por Timothée Chalamet. ¡Su gráfico era demasiado vertical!”, bromeó Grant. “Pero diré que se lo merece. Es una auténtica estrella de cine a la antigua usanza. La cámara lo adora y es un actor de cine natural”.

El reto de ser el mejor Wonka

Aunque la mayoría recuerda al Willy Wonka de Gene Wilder (1971), la adaptación de 2005 de Charlie y la fábrica de chocolate con Johnny Depp fue un éxito rotundo en taquilla. Según The-Numbers.com, ésta segunda versión recaudó 475.825.484 dólares en todo el mundo y le valió una buena cantidad de nominaciones y premios a mejor película, mejor diseño de vestuario, y mejor actuación estelar a Depp. Curiosamente, Gene Wilder también fue nominado al mismo premio por su papel en 1972, ¿será que Chalamet continúe con la tradición?