¿Clara Chía no es Clara Chía? Revelan que la novia de Piqué se habría cambiado el nombre

Ya ha pasado un año y medio desde que saltó el escándalo de infidelidad de Gerard Piqué a la cantante colombiana Shakira. Clara Chía Martí, una joven estudiante de marketing, fue la tercera persona en discordia y por la que se puso fin a la relación de 12 años, que dejó dos hijos. Desde entonces los escándalos no han cesado y se han dicho decenas de especulaciones sobre ella. Uno nuevo está en la palestra.

Ahora se dice que la española de 24 años habría cambiado su nombre antes de conocer a Piqué, quien es 12 años mayor que ella. En realidad, poco se conoce de ella, ya que no es un figura pública, además que es muy hermética, no tiene redes sociales y no declara a la prensa, por lo que su vida es un misterio. Esta es una de las razones por la que también se especuló que era transexual y adepta al poliamor.

Adriana Toval, periodista del podcast de farándula en Youtube, “Chisme no like”, contó que hizo una investigación profunda sobre la vida de la actual pareja del exfutbolista y descubrió que no hay registro de ella en instituciones del Estado.

Según la comunicadora, se dio la tarea de buscar en el Registro Civil de Barcelona, España, el acta de nacimiento de la pareja de Piqué, pero no halló algo que certifique que ella nació en esta ciudad europea, pese a que indica que es su “ciudad natal”, por lo que presume que no sería su nombre verdadero y que lo cambió antes de conocer al ex de Shakira.

Aunque también detalló que en España, presuntamente, ha habido mucha censura en los medios, y no descarta que en las entidades públicas también, ya que la familia de Gerard estaría haciendo presión para evitar que se difunda más información sobre la pareja.

Piqué lleno de mucho sacarmos habló sobre su novia en una transmisión en su canal de la King’s League: “Clara Chía es Clara Chío. (...) Clara y yo nos casamos, sí así como lo oyen, y déjenme decirles algo: Clara es un tío, sí, aunque su nombre suene a poesía y sus ojos te cuenten mil cuentos. Resulta que mi media naranja no es la chica que todos pensaban”.

Además, complementó: “Clara es el hombre que me robó el corazón sin más ni menos. Aquí estmaos rompiendo moldes y expectativas. el amor te da estas sorpresa, te saca de tu cuento de hdas y te plante en medio de historia mucho mejor, más real. Aquí estamos rompiendo moldes y expectativas. Nos lanzamos a esta aventura, sin mapas ni brújulas, solo con el corazón por delante porque al final del día lo que cuenta es esto: fuerte, claro y sin etiquetas”.

Otro punto que destacó la reportera del programa, es que Clara Chía se habría hecho varios retoques en su cara y que estas le modificaron la apariencia. Además, que esta práctica la incrementó tras comenzar formalmente su relación con el empresario.

Tovar afirma que Martí visitó el quirófano cinco veces este año para hacerse la rinoplastia, aumentarse los labios, reducir los pómulos, remodelar el abdomen y reducir la papada, y que todo esto fue para mantener contenta a su suegra Monserrate Bernabéu, quien también le impuso a Shakira el look del cabello corto.

Hasta ahora, Clara sigue saliendo poco para no ser acosada por los paparazzis, aunque recientemente llevó a la corte al periodista de Jordi Martín, a quien acusó de ser el culpable de sus ataques de ansiedad por acecharla y acosarla, por lo que un juez determinó que él no podrá acercarse a ella a unos 400 metros.