Miss Universo: ¿por qué a Alicia Machado la criticaron en su época y a Miss Nepal la aplaudieron?

Alicia Machado protagonizó un momento muy emotivo recientemente al encontrarse cara a cara con Jane Dipika Garrett, más conocida por ser la representante de Nepal en Miss Universo 2023.

La reunión conmovió a la ganadora del concurso en 1996, quien aplaudió la belleza y seguridad que Dipika tuvo durante la edición número 72 del certamen en donde hizo historia por su talla.

Machado reconoció que verla en el escenario la reconfortó tras años luchando con los estragos en su autoestima que le ocasionó el bullying al que fue sometida por su peso luego de ganar la corona.

“Cuando la vi para mí fue un bálsamo para mi corazón. Lo más importante es que el bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad”, rememoró la exmiss venezolana en Siéntese quien pueda.

“Yo era muy jovencita, con 18 años, quizá en ese momento no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona al exponerme, humillarme y ridiculizarme durante meses”, apuntó.

Alicia se refería a las humillaciones a las que Donald Trump, entonces dueño del concurso, la hizo pasar por los kilos que subió tras ganar la corona con acciones como obligarla a ejercitar frente a la prensa.

Aquellos episodios no solo hicieron que la confianza de la reina de belleza quedara por el suelo, también dejó secuelas en sus hábitos alimenticios y en un punto la llevó a intentar atentar contra su vida.

Desde entonces, ha necesitado terapia psicológica para superar lo vivido en su etapa como Miss Universo. “Tuve ataques de pánico, no quería salir a la calle”, recordó en la conversación.

“Me sentía la peor Miss Universe, una vergüenza para mi país. Todo para darle popularidad a un concurso que estaba en decadencia en ese momento”, aseveró en la emisión de Telemundo.

Si bien han transcurrido casi tres décadas desde aquellos eventos, Machado todavía batalla con los sentimientos de aquella exposición innecesaria que toleró cuando tan solo era una jovencita.

“Sigue siendo imperdonable. Por más terapias a las que vaya, soplo yo sé lo que pasé”, agregó con un nudo en la garganta. No obstante, ahora está orgullosa de ver cómo ha cambiado todo.

También contenta con la participación de Dipika, quien acaparó las miradas al ser la primera en romper los arquetipos de belleza que el concurso ha impuesto en las mujeres durante décadas.

Después de escuchar su historia, Jane dijo sentirse muy identificada con su experiencia, pese a tener caminos muy diferentes, porque ella también ha atravesado por periodos oscuros de su vida.

De hecho, confesó ante las cámaras que ella igualmente atentó contra sí, pero cambiar su forma de pensar le permitió transformar su rencor contra su propio cuerpo en algo que la enorgulleciera.

Aparte reveló que sufre problemas hormonales que la hacen aumentar de peso, una situación que muchas comprenden y nos hacen recordar que es muy fácil atacar sin saber las luchas que tiene cada una.

“Aún hoy la gente me pone sobrenombres. Pero yo no dejo que eso me afecte porque tengo una validación de mí misma. Es lo más importante y todo lo que necesitas”, sentenció.

Incapaz de contener el llanto al remover todo lo que la ha perseguido desde que reinó, Alicia abrazó a Jane. “Significas muchas cosas para mí. Muchas gracias por ser tan valiente”, expresó conmovida.

Las razones por las que Alicia Machado fue criticada por su peso y Miss Nepal, aplaudida

Los motivos por lo que Machado fue atacada por su peso tras ganar Miss Universo, mientras Miss Nepal fue aplaudida al ser la primera mujer de talla grande en concursar obedece a varios factores.

En primer lugar, sin duda, una de las razones es el cambio en la educación a nivel social que se ha producido gracias a movimientos como el body positive que han cuestionado los cánones estéticos.

Tales iniciativas sociales han desafiado las formas en las que históricamente se ha presentado y juzgado el cuerpo en la sociedad y han defendido la aceptación de todos sin importar su aspecto.

Visibilizar todos los tipos de figuras que existen y amarnos como somos son pilares detrás de esta ola que ha hecho bambolear la belleza hegemónica que desde siempre ha oprimido a las mujeres.

También se sabe ahora el poder negativo de las opiniones no solicitadas sobre nuestra imagen y cada vez más son quienes defienden el lema “no se habla de los cuerpos ajenos” a capa y espada.

La segunda gran razón por la que Alicia fue destrozada por su imagen en su época tiene que ver también con la directiva que estuvo detrás de Miss Universo durante la década de los 90.

Sin embargo, los recientes cambios sociales orillaron a la organización a transformarse a la par. Todo esto hizo posible que una mujer talla plus como Miss Nepal participara en el certamen este año.

Al igual que lo hicieron madres y mujeres trans; sin embargo, pese a la evolución, como expusieron Dipika y Machado, todavía hay mucho por lo que trabajar para derribar los estereotipos y el bullying.