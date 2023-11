Tras romper con Sebastian Yatra, Aitana enfrenta los comentarios más misóginos: la acusan de “interesada”

El 2023 está por terminar y no deja de dar sorpresas. El año estuvo marcado por rupturas entre muchas parejas del espectáculo que los fans creían tener una relación sólida. Fue asi el caso de Sebastián Yatra y Aitana quienes recientemente anunciaron de forma inesperada que habían decidido tomar caminos separados.

El romance fue muy discreto pero cautivó a sus seguidores. Fue el cantante colombiano quien confirmó la separación, asegurando que había quedado en buenos términos con la española. “Nos queremos muchísimo. Somos y seremos grandes amigos de por vida. En este momento ambos estamos solteros, cada uno siguiendo su propio camino, pero la aprecio enormemente y vivimos momentos muy especiales este año”, dijo.

La pareja nunca llegó a anunciar públicamente el inicio de su romance sin embargo, se sabía que estaban juntos desde principios de 2023. Hasta hace poco, el cantante pronunció unas emotivas palabras a la intérprete de Las Babys, luego de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. . “Me alegra mucho que haya experimentado ese momento especial en el auditorio. Yo la admiro mucho”, compartió con una sonrisa, expresó.

Sebastián Yatra El cantante fue muy discreto sobre su relación con Aitana (Instagram)

Y ya que no se dieron las razones de la ruptura, inevitablemente en redes sociales han comenzado a circular teorías así como los comentarios más crueles y misóginos contra Aitana.

Pese a que algunas teorías apuntan que Yatra estaría interesado en una mujer llamada Claudia Martínez, con quien ya se le ha visto, a Aitana es a quien la llaman “interesada” y “aprovechada”.

Aitana es acusada de “interesada” tras ruptura con Sebastián Yatra

Una ruptura duele en lo más profundo y más cuando queda expuesta ante el mundo entero. Por si esto no fuera suficiente, Aitana ha tenido que soportar comentarios misóginos por parte de quienes aseguran que todo fue un plan para aumentar su fama, algo que definitivamente no necesita pues ella brilla por cuenta propia.

Aitana La española se ha tenido que enfrentar a comentarios misóginos tras la ruptura con Yatra (Twitter)

“Atentos a Aitana: - Se hizo famosa y dejó a su novio de siempre para liarse con un famosete (Cepeda). - Deja a Cepeda por otro más famoso (Miguel Bernardeau). - Deja a Miguel por otro aún más famoso que él (Sebastián Yatra). - El próximo será futbolista. Interesada de época.”

“Curioso que Aitana en cuanto se hizo famosa no siguió con su novio del Mcdonalds, como sí hizo Messi con su novia de la infancia que no la olvidó ni estando en otro continente. Y me juego a lo que sea que el próximo no será un dependiente de tienda, como Cristiano con Georgina”, “Aitana solo está esperando a ver quien la mantiene”; “Se sabe que esa chica es una interesada que anda viendo quien cae en sus redes para hacerse famosa”; se lee en redes sociales.

Como Aitana, muchas otras famosas han sido acusadas de ser “devora hombres” y de usarlos “a su favor”, como ha sucedido con la mexicana Eiza González o la cantante Taylor Swift. Ante algunos, las tres sólo buscan una pareja para hacerse famosas cuando la realidad es que todas han alcazado la cima sin necesidad de escándalos ni de romances “planeados”.

Aitana La cantante terminó su relación con Sebastián Yatra (Instagram)

Aitana y Sebastián Yatra ya habían “terminado” su relación desde mediados de año

Desde junio de 2023 comenzaron a circular rumores de una ruptura, luego de que ambos participaron en el festival OMG! LaLiga Music Experience donde se presentaron en solitario. Posterior a esto, la española se presentó en el estadio Metropolitano de Madrid y mientras cantaba el tema Vas a quedarte, estalló en lágrimas al grado de no poder continuar.

Aitana terminó la canción con la voz entrecortada, lo que llevó a los fans a especular que las cosas no estaban bien con Yatra y que estaba sufriendo en la relación.