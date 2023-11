¿Olvidó a Emilio? Karol Sevilla es captada con famoso cantante

Bien dice el dice el dicho: “A rey muerto, rey puesto” y así se lo han tomado tanto Emilio Osorio como su expareja Karol Sevilla, tras finalizar la relación inestable que duró tres años y que se reveló cuando él participó en el reality show “La casa de los famosos”. Se enamoraron cuando grabaron juntos el tema “Coro de amor”, para la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”.

Pero el gran enemigo de la relación fue el ego de los dos. Así lo reveló la misma Karol cuando estuvo de invitada en el programa de “Montse & Joe”: “No sabíamos diferenciarlo, entonces, creo que eso es uno de los puntos donde antes de regresar lo hablamos y sí fue eso”. Terminaron y regresaron en varias oportunidades, pero parece que esta es la definitiva.

“No me estén inventando cosas, porque no. Digo, o sea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante, literalmente, la vida. Pero, en Miami nunca estuve con nadie”, dijo la actriz de 23 años en un en vivo que tuvo en Instagram con sus fans.

Reencuentro entre Karol Sevilla y Mario Bautista.. pic.twitter.com/htGF5gZKNz — Karol Stan⚡ (@theboystan) November 29, 2023

Pero, este miércoles 29 de noviembre circularon unas imágenes de ella junto al cantante mexicano Mario Bautista. En las fotos se ve al artista de 27 años compartiendo muy “acaramelado” en un restaurante con un una mujer que guarda un gran parecido a Sevilla.

En las gráficas, se ve que él le habla al oído a la chica, mientras ella ríe pícaramente. Por supuesto, los internautas no tardaron en responder: “Por fin Karol dejo de fijarse en los sentimientos”, “Por qué tan juntos... qué sabor”, “Mi mente: se viene colaboración”, y “Karol con ese sí”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la red social X, antiguo Twitter.

Pero ella no es la única que estaría rehaciendo su vida y mostrándose en público con quien sería su nueva alma gemela, pues el propio Emilio también mostró a su nueva pareja en sus redes sociales: Leslie Gallardo, la exparticipante de Acapulco Shore en el 2018. Ahora los dos están presumiendo su romance en internet. No dejan de subir fotos y videos de su “felicidad”.

Él dejó ver su nuevo ligue el pasado 25 de noviembre cuando celebró sus 21 años. Subió a su Instagram una foto tomado de la mano con ella y besándola. En tanto, Leslie hizo lo mismo ayer 28 de noviembre: “Agradecida eternamente por ti, mi joya del mar 🌊🍀”, escribió ella junto a una imagen de los mirándose, y él muy enamorado le correspondió: “¡Qué fácil es escribirte canciones! :) ❤️gracias a ti”. Esta semana la pareja está disfrutando de una “luna de miel” en un hotel en Playa del Carmen, en México.