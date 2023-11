¿Es mamá? Hombre asegura que la nueva Miss Universo niega a hija que tuvo con él: “me cansé de ocultarlo”

Sheynnis Palacios, la nueva Miss Universo, sigue dando de qué hablar, y es que desde que se coronó como la reina universal ha protagonizado diferentes polémicas.

Desde su origen humilde hasta el propio rechazo del gobierno de su país por protestar hace años contra ellos, son algunos de los escándalos que la joven ha enfrentado, pero lo ha hecho como una reina, y deja claro que no importa lo que digan de ella, está haciendo un gran trabajo.

Sin embargo, ahora se le suma una nueva polémica, y se trata de un hombre que asegura que tuvo una hija con ella y que la Miss Universo la está negando.

Hombre asegura que tuvo una hija con la nueva Miss Universo y ella la está negando

Bayardo Torres es el nombre del hombre que publicó en sus redes un video asegurando que Sheynnis Palacios, la nueva Miss Universo es mamá y tuvo una hija con él.

“Vengo a darles una noticia muy importante, muchas personas se van a asustar. Ya me cansé de ocultar esto, esa persona está feliz, ahora es una persona influyente que está ganando mucho dinero en publicidad, le van a pagar 250 mil dólares al año y va a vivir en Nueva York”, se le oye decir al hombre.

Además aseguró que la nicaragüense no le quiso dar su apellido a la niña. “Sheynnis Palacios me conoces muy bien, tú sabes que nosotros procreamos una hija que se llama Sheynnis también, no lleva tu apellido porque no se lo diste”.

Torres de hecho hasta mostró a la niña y aseguró que era idéntica a ella y tenía un gran carisma como su supuesta mamá, que asegura, los abandonó.

“Nos abandonaste cuando más te necesitábamos. No seas mala, llévate a la niña a Nueva York, ella te necesita, te necesitamos”.

Todo resultó ser una broma de comediante nicaragüense pero lo critican en redes

Sin embargo, todo resultó una broma del comediante nicaragüense BJ Show Comedy, pero esto no le causó gracia a los seguidores de la Miss Universo, quienes se mostraron molestos y le pidieron respeto para la joven.

“Es una gran falta de respeto, respetá a nuestra Mis Universo”, “de verdad que yo no le veo la gracia, muchos pensarán que es verdad y la estás haciendo quedar mal”,” la imagen de una persona no se daña. Y sólo por conseguir dinero fácil”, “que vergüenza que existan hombres como tú”, “tú no nos representas, debería darte pena con nuestra reina”, “que circo estás montando y te escudas en que es una broma, esto no es chiste”, y “sabes en todos los problemas en los que la puedes meter, que ridiculez”, fueron algunas de las reacciones en redes.