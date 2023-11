¿Se sometió a cirugías? Tras lucir cambios en su rostro, Jennifer Lawrence confiesa todo y aclara qué se hizo

Jennifer Lawrence es una de las actrices más famosas de Hollywood que se ha destacado en películas como Los juegos del hambre, Hazme el favor y Pasajeros.

En febrero del 2022 la famosa tuvo a su primer hijo Cy Maroney, pero esto no la limitó en su carrera, pues solo meses después volvió a la actuación y sigue más activa que nunca tanto como actriz y también como modelo.

Sin embargo, hace unos meses la famosa reapareció en el desfile del Paris Fashion Week de Dior, y sorprendió con su apariencia, pues muchas aseguran que lucía muy diferente.

Te recomendamos: “Que arresten a estos cirujanos plásticos”: Jennifer Lawrence desata rumores por nuevo aspecto de su rostro

De hecho, muchos de sus fans se mostraron preocupados por su cambio y aseguraron que se excedió con las cirugías, pues “ni se parecía”.

Jennifer Lawrence confiesa si se sometió a cirugías plásticas para cambiar su rostro

A dos meses de recibir miles de críticas por su rostro, Jennifer Lawrence habló sobre estas supuestas cirugías estéticas y aclaró si se sometió a alguna.

Durante una entrevista con Kylie Jenner, la famosa actriz se sinceró y reveló a qué se debe el cambio de su rostro, desmintiendo someterse a cirugías. “Creo que es increíble lo que el maquillaje puede hacer porque trabajo con Hung Vanngo, quien delinea el labio, y lo llamo cirujano plástico, porque todos en los últimos meses desde que trabajé con él, están convencidos de que me operaron la cara. No me he operado, me estoy maquillando”, reveló la actriz en la entrevista.

Además, destacó que está haciéndose mayor, por lo que es normal que su rostro no sea igual al de antes.

Te recomendamos: 3 películas de Jennifer Lawrence en las que explota su sensualidad

“ Empecé a los 19 años, así veo fotos del antes y después de cuando tenía 19 y 30 y es como, ‘He crecido. Mi cara ha adelgazado tras dar a luz, y mi cara ha cambiado porque estoy haciéndome mayor’. Todo el mundo piensa que me he operado la nariz y tengo exactamente la misma. Mis mejillas están mucho más pequeñas”, destacó la famosa.

Así, calla a todos los que han opinado sobre su rostro y la acusan de hacerse cirugías, dejando claro que no lo ha hecho y simplemente se está volviendo mayor como nos sucede a todas.