“Ya se le subió”: tunden a Nicola Porcella por ser irresponsable con sus fans

Tremendo problema se ganó el actor peruano, Nicola Porcella, al no llegar a una presentación con El Show de las Perdidas en el Palenque del Fex, en Mexicali, donde dejó plantado a sus fanáticos.

El espectáculo que se realizó el pasado 25 de noviembre, Nicola era el invitado especial de Wendy Guevara y Las Perdidas, quienes lo anunciaron durante todo el evento que terminó y él nunca apareció.

Lo cierto es que el actor peruano llegó muy tarde, aceptó su error y con humildad recibió el reclamo del empresario que se supone lo había contratado.

“Hay gente que pagó por verte, por tomarse una foto contigo y no les cumpliste. Nosotros como empresa quedamos mal con la gente ¿Qué hacemos?”, le explicó el empresario a Porcella.

Aceptando su error con respeto

En un video difundido en redes sociales, se escucha a Nicola Porcella aceptando su error y comprometiéndose a responder por los gastos generados por no llegar al evento.

“Voy a responder yo, yo voy a responder. No voy a quedar mal ni contigo, ni con nadie. Ahora sí voy a responder yo ¿Por qué? Porque confiaste en mí. Yo me manejo, yo no soy de acá, me maneja otra gente. Te pido disculpas”, dijo el actor.

Asimismo, explicó que él es representado por una agencia y no sabía del evento en Mexicali. “Yo no manejo mi agenda, yo no sé cuándo viajó o cuándo no”.

Nicola fue respetuoso y aseguró que no va a quedar mal ni con el empresario ni con los fans que pagaron para verlo.

“No ha sido culpa mía, no ha sido cosa mía. Me dices mil cosas que yo no estoy enterado (...) Tengo mil compromisos encima, te estoy pidiendo disculpas. Espero en algún momento regresar acá, pero no ha sido cosa mía, de verdad”.

Fans lo defendieron y llaman abusador al empresario

Los fans no tardaron en responder al video, algunos lo defendieron y aseguraron que no había necesidad de humillarlo y que estás situaciones se tratan con el manager.

“El No tenía porque pasar por eso, de eso deben encargarse su mánager y los que lo manejan, pobre de Nicola”, “El problema es de sus managers que quieren llevarlo a tantos eventos en un día sin contemplar los tiempos”, “Ese “empresario” está abusando con esa actitud hacia el. Pareciera mas que se quiere lavar las manos humillando a Nicola. A mi se me hace que el que la regó fue el”, son algunas de las opiniones de los fans.

Otros le enviaron mensajes de solidaridad a Nicola por haber sido expuesto al escarnio publico: “Sabemos que no es nada fácil mi querido @Nicola Porcella te queremos y enviamos energías para que estés bien a pesar de este inconveniente”, “Nicola bien paciente y educado y bueno. Realmente es como lo vimos en la casa de los famoso. es así de humilde él”.