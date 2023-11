¿Ya andan? Wendy y Nicola sorprenden a cientos de fans con ‘romántico’ beso: así fue

Las últimas horas, Wendy Guevara y Nicola Porcella se robaron la atención de las redes sociales luego de que ambos miembros del ‘Team Infierno’ revivieron la teoría de su supuesto romance durante su visita al festival de música urbana ‘Flow Fest’.

Hace unos meses, ambos influencers se hicieron populares por su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ donde los fanáticos comenzaron a desatar algunas teorías sobre una posible relación entre ellos luego de la gran química que mostraron a lo largo del reality show.

Wendy Guevara y Nicola Porcella Instagram: @wencola.oficial (Instagram: @wencola.oficial)

Pese a la serie de especulaciones que rondan su relación, ambos han dicho en repetidas ocasiones que lo único que existe entre ellos es un fuerte lazo de amistad, sin embargo, las acciones que Wendy y Nicola tienen, han hecho pensar lo contrario a la serie de fanáticos que los han ‘shippeado’ e incluso los apodaron ‘Wencola’.

Wendy Guevara y Nicola Porcella se besan en el Flow Fest

Este fin de semana se llevó a cabo el festival de música urbana, Flow Fest, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, al que acudieron los miembros del Team Infierno, Wendy Guevara y Nicola Porcella quienes tuvieron una convivencia cercana con los fanáticos que acudieron a dicho evento.

Pese a la serie de invitados que se presentarían en el escenario, fueron los influencers quienes terminaron robándose el espectáculo, pues los fanáticos se acercaron a ellos para convivir y la sorpresa vino cuando sellaron su amistad en un gran beso (a petición de sus seguidores) que despertó especulaciones sobre si realmente existe un romance y si ‘Wencola’ finalmente se hizo realidad.

El beso quedó inmortalizado por las cámaras de distintos fanáticos que captaron el momento y subieron a redes sociales, haciendo viral el clip en redes como X (antes Twitter y TikTok), entre los comentarios los fanáticos decían: “Qué bonito me transmitieron amor. Si se aman y se divierten juntos, ¡Qué bonito es ver a una pareja así” y otro usuario añadió: “Nicola se hace como que no quiere, y es risa. Yo siempre he dicho entre broma y broma, la verdad se asoma”.

Esta no es la primera vez que Wendy y Nicola se besan, pues fue durante su participación en La Casa de los Famosos que en diferentes ocasiones, la integrante de ‘Las Perdidas’ ya le había robado un beso al peruano.

¿Wendy Guevara está soltera?

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, había dicho que continuaría con su polémica relación con Marlon Colmenarez a quien habían tachado de aprovecharse de la fama de la influencer reprobando su romance, sin embargo, en distintas ocasiones ella salió a defenderlo, hasta que hizo una declaración al respecto donde comentó:

“Ya sé de todos los chismes, ya sé de todo, no hay pe*o, ustedes saben que soy solterísima y saben que, qué hago, ustedes saben que yo puedo andar con el hombre que yo quiera”.

Desde entonces, la integrante de ‘Las Perdidas’ ha dicho que se encuentra soltera, negando cualquier tipo de relación con Nicola Porcella.