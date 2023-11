Reviven fotos del romance fugaz de Dulce María de RBD y Joe Jonas y fans no logran soportar: cómo pasó

Dulce María es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas que a sus 37 sigue triunfando con la gira de RBD y también en su vida personal.

Y es que la famosa tiene un sólido matrimonio con el productor de cine Paco Álvarez, con quien tiene a su hija María Paula y de quien se ha mostrado muy enamorada.

Sin embargo, a propósito de la gira del exitoso grupo, en redes recordaron el romance fugaz que tuvo con Joe Jonas de los Jonas Brothers hace unos años, algo de lo que pocos se enteraron o ya no recuerdan.

Así fue el romance fugaz de Dulce María y Joe Jonas del que muchos no se enteraron

A través de las redes fans recordaron cuand o Dulce María y Joe Jonas tuvieron un romance fugaz en el 2011, difundiendo románticas fotos de ese momento.

En ese año ambos estaban iniciando y despegando sus carreras como solistas y a mediados de año Joe comenzó a promocionar su primer sencillo solista See no more, y Dulce estrenaba la segunda parte de su álbum Extranjera.

Esto los llevó a presentarse juntos en el Auditorio Nacional, en los MTV World Stage, y según comentaron asistentes al evento, entre ambos había mucha química.

Luego, salieron fotos de los dos cantantes en una playa de Cabo, San Lucas, donde se veían muy románticos, ella en bikini negro y al natural y él en short negro, abrazándose y muy felices juntos.

Además, en una entrevista para Univisión, la mexicana confesó que tuvo una cita con Joe Jonas donde cenaron juntos y habló muy bien de él.

Dulce María y Joe Jonas. Que lástima que nunca le pusimos un nombre a la parejita 😍🤗 pic.twitter.com/X1QhM665AP — Princesa de Sal ⭐️⭐️⭐️☮️ (@DayFlor8) January 12, 2021

“Nos juntamos para cenar. La realidad es que él es súper sencillo, súper amable, súper accesible. Le entró a todo, al mole y al tequila. Las fans me recibieron muy bien, al igual que Joe, quien se portó muy caballeroso”, dijo la cantante en ese momento.

De hecho, en una de las fotos en la playa parece que se estuvieran besando, lo que hizo sospechar aún más del romance, pero nunca fue confirmado por ninguno de los dos.

Aunque esto sucedió hace más de 10 años, muchas usuarias se han mostrado indignadas, ya que parecen no soportar que la mexicana haya tenido un romance con el famoso cantante, y han expresado su envidia a Dulce María.

“OMG no puedo creer que Dulce María haya estado con ese bombón”, “increíble que primero fue Dulce que Sophie jaja”, “no es por nada pero que envidia, que ganas de ser Dulce”, “no puedo creer que se haya fijado en ella”, “jamás me entere de esto que envidiaaa”, y “lo mejor que tuvo Dulce en su vida”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Joe Jonas y Dulce María de RBD https://t.co/krerMLh4jr pic.twitter.com/0VcyvzQxCG — Marcelo Rolón 🖌️📝✏️ (@rolon_mdA) November 27, 2023

Hayan estado juntos o no, ahora Dulce está felizmente casada con Paco, quien ha dejado claro que es su mayor fan, la apoya en todo y hasta la presume constantemente.