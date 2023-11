¿Qué es la hiperhidrosis? Padecimiento que tiene Aislinn Derbez

Aislinn Derbez se ha consolidado en el mundo del espectáculo no solo por ser la hija de Eugenio Derbez, sino por su talento en la actuación y los proyectos y negocios que ha sacado a flote por si misma como ha sido su podcast ‘La magia del caos’ el cual ha sido todo un éxito con las confesiones que realiza junto a sus invitados.

La actriz se ha encargado de hablar durante sus entrevistas sobre su vida personal como sus relaciones, problemas familiares, su divorcio con Mauricio Ochmann y hasta sus traumas a lo largo de los años.

Pero también Aislinn se ha encargado de empoderar y visibilizar a las mujeres, al hablar sobre cómo lidiar con los prejuicios, las relaciones fallidas y fue en uno de sus episodios junto a su hermano José Eduardo Derbez donde confesó que padece hiperhidrosis y habló sobre cómo dejó atrás los complejos que le ocasionó.

Aislinn Derbez y la hiperhidrosis que padece

José Eduardo Derbez quien se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, expuso que Aislinn padece hiperhidrosis al contar una anécdota familiar que vivieron por culpa de dicha condición.

Es por ello que la también empresaria se encargó de hablar sobre cómo esta enfermedad la llevó a tener citas fallidas y hasta a afectarle su autoestima, al tratarse de un excesivo sudor en las manos.

La hiperhidrosis no solo ocurre en las manos de forma excesiva, sino que también hace que las axilas entre otras extremidades del cuerpo segreguen mucho más sudor que la gente que no cuenta con esta condición.

“Nunca he conocido a una persona que le suden de esa manera las manos”, dijo José Eduardo, a lo que ella contestó asegurando que tampoco conocía a alguien más que atravesara la misma situación.

Es por ello que Aislinn decidió ponerse bótox para intentar aplacar el sudor pero no tuvo mayor resultado, por lo que decidió aceptarse tal y como es.

“Me puse una vez (botox) y no funcionó. Fíjate que ya no la veo así (como enfermedad), estaba yo muy traumada, mojaba todos mis exámenes, todo lo que tocaba siempre escurría, me sentía muy acomplejada porque además imaginate lo penoso que es cada vez que alguien te de la mano que se la des… las primeras citas es horrible, ya después se acostumbran, pero si me ha costado mucho trabajo, si era de mis traumas más grandes...”, explicó.