Aislinn Derbez reveló qué es lo más duro del divorcio y muchas se sienten identificadas

El discurso de boda de la hermana de Aislinn Derbez ha estado en el centro de la polémica, a pesar que ella lo elogió y reconoció como uno de los mejores que ha escuchado.

En los votos, Mich Aguilera le dijo a su amado que aunque lo quería profundamente, primero velaría por su amor propio y le invitaba a hacer lo mismo, para poder ser individuos felices y completos consigo mismos y darle lo mejor a la relación.

Mich Aguilera Los votos matrimoniales de la hermana de Aislinn Derbez fueron muy criticados (Instagram)

También que habría una puerta abierta para que exista aire fresco y que en tal caso, “la disolución sucedería con el mismo amor y respeto con el que hoy se está creando”. Esto para muchos fue sinónimo de pesimismo, poco deseo de permanencia o de luchar por el amor, algo sobre lo que la hija de Eugenio Derbez habló en su podcast, La Magia del Caos.

Aislinn Derbez reveló qué es lo más duro del divorcio

“Si como espectador me hubiera encontrado con algo así, a mis 28 años, antes de casarme, de verdad que me hubiera cuestionado tantas cosas que yo no me cuestioné cuando me casé, porque yo sí me casé con la idea del felices para siempre y el hasta que la muerte nos separe, lamentablemente, y me hizo tanto daño”, se sinceró la actriz.

Aislinn Derbez llegó al divorcio con Mauricio Ochmann en 2020 tras 4 años de romance y una pequeña hija llamada, Kailani. Deshacerse de la ilusión del felices para siempre, la golpeó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann un ejemplo de padres divorciados Los actores participaron de un curso de verano con su hija (Instagram: @aislinnderbez)

“Yo sí me casé sin la posibilidad de que hubiera una puerta abierta, sí me casé sin pensar jamás en una disolución y no saben el daño que me hizo”, recordó, algo que no es nuevo pues en otras ocasiones ha dicho que separarse ha sido de lo más difícil que le tocó enfrentar.

“Yo creo que si hubiera escuchado tu discurso antes de casarme, a esa edad, tal vez me hubiera dolido mucho menos mi separación o tal vez hubiera accionado de manera distinta y tal vez hubiera durado más o hubiera durado menos, no lo sé, pero lo que sí sé es que hubiera tenido mucho más consciencia y hubiera tomado decisiones distintas, tal vez, me hubiera abandonado menos”, finalizó.