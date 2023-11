¿Ninfómana? La adicción de Yuri que la llevó a padecer enfermedad que casi termina con su vida

Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida solamente como Yuri, es una de las cantantes más conocidas de México tras la amplia trayectoria musical que inició desde muy joven, la cual la llevó a pisar escenarios internacionales y sumar miles de fans.

La artista no solo se encargó de crecer como cantante, también formó un matrimonio estable, con el chileno Rodrigo Espinoza con quien lleva más de 25 años casada. Sin embargo, no siempre contó con dicha estabilidad emocional y no ha tenido reparo en contar su pasado.

Y es que incluso el libertinaje que llegó a vivir la intérprete de ‘La maldita primavera’ la dejó expuesta a una terrible enfermedad que casi acaba con su vida.

Yuri habló de su mayor adicción y la enfermedad que la puso en peligro

Si bien muchos famosos enfrentan distintas adicciones como al alcohol o a las drogas, en el caso de Yuri su mayor vicio fue “el amor”, en su juventud cuando presumía su mayor belleza, juventud y éxito.

La jarocha consentida como le dicen no tenía reparo en conquistar al hombre que le gustara y llevarlo directo a su cama sin medir las consecuencias que le pudo generar.

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío, no era la droga, la pachanga, lo mío era: ‘ese me gusta, me lo traen, oye pero es casado, sí pero no capado, tráemelo’, y tuve mi consecuencia”, contó durante entrevista con Nayo Escobar.

Aunque disfrutó los distintos momentos y romances que tuvo, también vivió un amargo episodio como consecuencia de su adicción a los hombres; pues según mencionó nunca se cuidó, lo que la llevó a contraer una enfermedad de transmisión sexual que la puso al filo de la muerte.

“Tuve un papiloma cervicouterino, casi cáncer, casi me mata, porque yo pues estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuide, no se como no salí embarazada…yo me acosté con mucha gente”, confesó.

Si bien estuvo a punto de llegar a ser ninfómana, confesó que Dios llegó a su vida en el momento exacto, salvándola de esa debilidad y permitiéndole recuperar su vida y su salud, pues durante esta etapa no conocía de la integridad, la la paz ni la familia.